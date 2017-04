Politik Nach Anschlag: Darum waren die russischen Farben nicht auf dem Brandenburger Tor

Nach dem Bombenanschlag in der St. Petersburger U-Bahn soll das Brandenburger Tor in Berlin nicht mit den russischen Nationalfarben angestrahlt werden. Die Begründung: St. Petersburg ist keine Partnerstadt Berlins. Was das Netz darüber denkt lesen Sie hier.

Keine symbolische Solidarität

Mindestens 14 Menschen starben bei dem Anschlag auf die St. Petersburger U-Bahn. In Berlin reagierte man auf Anschläge in anderen Staaten meist damit, dass das Wahrzeichen der Hauptstadt, das Brandenburger Tor, in den Nationalfarben des jeweils betroffenen Landes erleuchtet wurde. Das Tor wurde in jüngster Vergangenheit sieben Mal gezielt angestrahlt, um der Opfer von Terroranschlägen zu gedenken.

Dieses Mal entschied sich der Berliner Senat jedoch gegen ein Bestrahlen des Tores in den Farben Russlands. Die Begründung aus dem Roten Rathaus: St. Petersburg sei keine Partnerstadt Berlins, eine Projektion sei nur noch in Ausnahmefällen möglich. Zugrunde liegt dieser Beschluss eine Entscheidung des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller. Die wurde allerdings schon vor dem Anschlag in St. Petersburg getroffen. Nach den Anschlägen in Nizza und Quebec wurde das Tor ebenfalls nicht angestrahlt, beide Städte sind keine Partnerstädte Berlins.



Wie auf der Homepage des Bezirksamtes des Berliner Stadtteils Mitte zu lesen ist, besteht allerdings eine Städtepartnerschaft mit einem St. Petersburger Stadtteil.

Berlin so:"St. Petersburg ist keine Partnerstadt Berlins"



Ich so: Natürlich, ihr müsst nur nachschauen.#sanktpetersburg pic.twitter.com/aUPhgk8vvs — Ali Utlu (@AliCologne) 4. April 2017

Mitgefühl muss andere Ausdrucksformen finden als angestrahlte Gebäude, es aber außenpol Erwägungen zu opfern ist fatal #Berlin #StPetersburg — Robert Fietzke (@robert_fietzke) 4. April 2017

Mitgefühl kennt keine Nationalität. Dann strahlt das Brandenburger Tor am besten gar nicht mehr an. Peinlich, Michael Müller. #StPetersburg — Mike Schuster (@DerMikeSchuster) 4. April 2017

Nur Berliner Partnerstädte haben unser Beleid verdient? Warum dann Ausnahme machen für Orlando? Entweder ganz oder gar nicht. #StPetersburg — Dana (@just_danusch) 4. April 2017







Die Nachricht, dass Berlin keine symbolische Solidarität zeigen wird, setzte sich rasch an die Spitze des Nachrichtengeschehens zum Thema St. Petersburg. Besonders in der rechten Szene stieß die Entscheidung auf Kritik. Generell äußern sich im Internet jedoch zahlreiche Menschen, die diese Entscheidung der Berliner nicht nachvollziehen können.