vor 1 Stunde Uli Fricker Exklusiv Karlsruhe NPD als Partei unter der Bagatellgrenze: Das Urteil aus Karlsruhe ist richtig. Ein Kommentar

Die höchsten Richter in der Bundesrepublik haben ihr Urteil verkündet: Die NPD bleibt weiterhin im politischen Spiel, sie darf nicht verboten werden. So schwer das Urteil für viele Demokraten zu akzeptieren ist, so zielt es doch in die richtige Richtung. Ein Kommentar von Politik-Redakteur Uli Fricker.