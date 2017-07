Hamburg Mit Pfefferspray: Konflikt zwischen Polizei und Demonstranten vor G20-Gipfel

Vor dem kommenden G20-Gipfel in Hamburg hat er erste Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Die Polizei räumte am Sonntag ein Protestcamp auf der Elbhalbinsel Entenwerder, dabei kam es zu Rangeleien.

Linkspartei kritisiert Räumung von G20-Protestcamp in Hamburg

Laut Polizei Hamburg war die Versammlung zwar angemeldet, es sei den Organisatoren aber mitgeteilt worden, dass „kein Übernachtungscamp“ geduldet werde. Gegen Abend befanden sich den Angaben zufolge rund 600 Menschen auf dem Gelände und begannen damit Zelte aufzubauen. Als die Polizei gegen die Aktivisten vorging, kam es demnach zu Tumulten. Beamte setzten Pfefferspray ein.Die Organisatoren warfen den Einsatzkräften vor, „unverhältnismäßig“ vorgegangen zu sein. Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer findet am Freitag und Samstag in Hamburg statt.Der Linken-Politiker Jan van Aken hat die Räumung eines Protestcamps zum G20-Gipfel durch die Polizei in Hamburg als unverhältnismäßig kritisiert. Das Vorgehen der Beamten am Sonntag auf das von Gerichten genehmigte Protestcamp stelle einen Angriff auf die Grundrechte dar, sagte van Aken am Montag im Deutschlandfunk. Die Polizei hatte den Einsatz damit begründet, dass sie ein Übernachten von Aktivisten in dem Camp verhindern wolle.