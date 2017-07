vor 5 Stunden dpa Melbourne Missbrauchsvorwürfe: Papst-Vertrauter Pell plädiert auf unschuldig

Der australische Kardinal George Pell steht wegen Missbrauchsvorwürfen erstmals vor Gericht. Der Papst-Vertraute beteuert seine Unschuld. Auf seinen Posten als Finanzchef des Vatikans kehrt er zunächst einmal aber nicht zurück.