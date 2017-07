vor 6 Stunden AFP Kabul Ministeriumssprecher: Mindestens 24 Tote bei Autobomben-Anschlag in Kabul

Bei einem Autobombenanschlag in Kabul sind nach jüngsten Angaben mindestens 24 Menschen getötet und 42 weitere verletzt worden.

Die Bombe traf einen Bus, der Mitarbeiter des Bergbauministeriums transportierte, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Montag sagte. Der Anschlag ereignete sich während des Berufsverkehrs. Zuvor war von insgesamt zehn Toten und Verletzten die Rede gewesen. Es war zunächst unklar, wer hinter dem Anschlag steckte, der sich in einem mehrheitlich von der schiitischen Hasara-Minderheit bewohnten westlichen Stadtteil ereignete.



Die Minderheit ist in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Anschlägen geworden. Bilder beim Kurzmitteilungsdienst Twitter zeigten eine Rauchwolke, Nutzer berichteten von Rettungswagen am Anschlagsort. Der Anschlag ereignete sich überdies in der Nähe des Hauses des Politikers und ehemaligen Kriegsherren Mohammed Mohakek, wie ein Sprecher des Politikers sagte.



Die Bombe explodierte demnach in der Nähe eines ersten Kontrollpunkts auf dem Zugangsweg zu dem Haus.