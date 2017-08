Politik Ministerin Theresia Bauer verteidigt die Studiengebühr

Theresia Bauer ist grüne Realpolitikerin. Ein kostenloses Studium ist keine Bringschuld des Staates, sagt sie. Es ist teures Privileg

Theresia Bauer zählt zu den Stützen in der Regierung von Winfried Kretschmann. Die grüne Politikerin wurde bereits drei Mal zur „Wissenschaftsministerin des Jahres“ gewählt. Mit dem rebellischen Image, das manchen Politikern ihrer Partei anhängt, hat sie nichts (mehr) zu tun. Die Heidelberger Exstudentin, die damals auch mal demonstrierte, hat es heute selbst mit kritischen Studenten zu tun. Sie steht auf der anderen Seite.

Beim Besuch der Redaktion des SÜDKURIER verteidigte sie einen kritischen Punkt: Ausländische Studenten werden in Zukunft ihren Hochschulbesuch bezahlen. Das rief vor allem ihre deutschen Kollegen auf die Barrikaden. Bauer versteht es nicht. „Studium ist grundsätzlich ein Privileg“, sagt sie. Die deutschen Steuerzahler stellen es bereit, und deren Kinder sollen dann kostenlos lernen. „Viele ausländische Studenten haben kein Problem mit einer Studiengebühr, weil sie das von zu Hause kennen“, sagt Bauer.

Pikant: Theresia Bauer war es, die die allgemeine Studiengebühr von 500 Euro pro Semester abschaffte. Das war eine der ersten Amtshandlungen, als sie 2011 eben Ministerin in Stuttgart geworden war. Damit hatten die Grünen auch ein Wahlversprechen eingelöst. Das schien Politik aus einem Guss zu sein – bis der Finanzminister Einsparungen verordnete. So entstand die Idee, wenigstens Studenten aus anderen Ländern zur Kasse zu bitten; in ihren Heimatländern kostet akademische Ausbildung ohnehin, und sie wundern sich, mit welcher Selbstverständlichkeit solche Leistungen verschenkt werden.

Als auffälligste Entwicklung in den sechs Jahren, in denen sie das Ministerium leitet, nennt sie: „Das Digitale krempelt die Wissenschaftswelt komplett um.“ In diesem Bereich seien im Land rund 400 Professuren neu errichtet worden, davon 21 allein in Konstanz (Fachhochschule und Universität). Das Land nehme den Trend sehr wohl wahr – auch wenn sie selbst mit ihren 52 Jahren nicht zu den Eingeborenen im Computerland („Digital Natives“) zähle.

Ein anderes Minenfeld ist inzwischen komplett entschärft. Es ist vier Jahre her, dass die Wissenschaftsministerin die fünf Musikhochschulen im Land drastisch beschneiden wollte. Vor allem Trossingen hätte es verschärft getroffen. Diese Pläne musste Bauer damals sang- und klanglos abräumen. Inzwischen ist der Fall geklärt, sagt Bauer: Alle fünf bestehen weiter, doch jede der fünf hat einen anderen Schwerpunkt. Im Nachhinein ist sie froh über den Widerstand vor Ort, sie sagt: „Ich bin dankbar, dass es dieses Ringen gegeben hat.“ Sie hatte damit nicht gerechnet.

Bei dieser Zeitung trat Bauer als Landespolitikerin auf. Nur einmal blitzte durch, dass gerade Wahlkampf ist und die Grünen im Bund noch viel Luft nach oben haben. Sie sagt: „Man sieht diesem Land an, dass wir zwölf Jahre lang nicht an der Regierung waren.“