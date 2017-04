St. Petersburg Mindestens zehn Tote bei Explosion in St. Petersburger U-Bahn

Bei einer Explosion in einer U-Bahn-Station im Zentrum der russischen Stadt St. Petersburg sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Das berichtete die Agentur Tass am Montag.

Ein Sprengsatz explodierte nicht

Bei einer Explosion in der U-Bahn von St. Petersburg sind laut russischen Medienberichten zehn Menschen getötet worden. Etwa 20 weitere Menschen wurden bei der Explosion am Montag im U-Bahnhof Technologisches Institut im Zentrum der russischen Metropole verletzt, wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium meldete. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.Ein „unbekannter Gegenstand“ sei in einem U-Bahnwaggon explodiert, zitierten russische Nachrichtenagenturen eine Mitteilung des U-Bahnbetreibers. Sämtliche U-Bahnhöfe der Stadt wurden demnach geschlossen.Russlands Präsident Wladimir Putin, der sich am Montag zu einem Treffen mit Journalisten bei St. Petersburg aufhielt, sprach den Opfern sein Beileid aus. Die Betreiber der Moskauer Metro erklärten über den Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen würden ergriffen. Die Explosionsursache in St. Petersburg war zunächst unklar, doch hatten russische Sicherheitsbehörden in der Vergangenheit mitgeteilt, sie hätten Anschlagsversuche auf den öffentlichen Nahverkehr in Moskau vereitelt.Nach einer Explosion in der St. Petersburger U-Bahn mit mindestens zehn Toten ist am Montag ein weiterer, nicht explodierter Sprengsatz entdeckt worden. Das meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Behördenquellen in der russischen Millionenstadt. Gefunden wurde die Bombe demnach in der Metrostation Ploschtschad Wosstanija (Platz des Aufstands), die direkt unter dem größten Bahnhof der Stadt liegt.Bei der Explosion zuvor in einem U-Bahnwagen in der Station Sennaja Ploschtschad (Heuplatz) waren etwa 50 Menschen verletzt worden, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte. Am St. Petersburger Flughafen Pulkowo wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, ebenso in der Metro der Hauptstadt Moskau.