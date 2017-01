Washington Michelle Obama  Hoffnungsträgerin wider Willen

Es herrscht Wehmut, dass Michelle Obama und ihr Mann Barack aus dem Weißen Haus ausziehen. Viele wollen sie als Präsidentschafts-Kandidatin, doch die scheidende First Lady verneint Ambitionen.

Als Michelle Obama unter dem Applaus des Publikums das Fernsehstudio betrat, spielte die Band „Bitte geh‘ nicht“, einen Hit von Stevie Wonder. Der begeisterte Empfang für Frau Obama bei ihrem letzten Auftritt als First Lady bei der „Tonight Show“ des Entertainers Jimmy Fallon vorige Woche drückte aus, was Millionen von Amerikanern fühlen: Wehmut, dass Michelle Obama und ihr Mann Barack aus dem Weißen Haus ausziehen, Furcht vor der Ära Trump, die jetzt beginnt – und eine leise Hoffnung, dass Frau Obama eines Tages selbst als Präsidentin zurückkehrt.

Schon während des Wahlkampfes, in dem sich Michelle Obama für Hillary Clinton stark machte, verbreitete sich bei Anhängern der Demokraten der Eindruck, dass Frau Obama eigentlich die bessere Kandidatin gegen Donald Trump gewesen wäre. Sie ist klug, sympathisch, elegant, cool, schlagfertig und authentisch. Niemand käme auf den Gedanken, dass die Tränen, die sie bei ihrer kürzlichen Abschiedsrede im Weißen Haus vergoss, Teil einer PR-Strategie waren. „Ich hoffe, ich habe euch stolz gemacht“, sagte die Anwältin in ihrer Ansprache – ein Ausdruck von Demut, der nicht Hillary Clinton und schon gar nicht Donald Trump über die Lippen gekommen wäre.

Auf dem Sessel in Fallons Talkshow räumte Michelle Obama ein, dass ihr der Abschied schwerfalle, betonte aber gleichzeitig die Endgültigkeit dieses Abschieds. Niemand könne ins Weiße Haus zurückkehren und fragen: „Kann ich nochmal mein Zimmer sehen?“

Doch Millionen von Wählern wünschen sich nichts sehnlicher als eine Rückkehr von Michelle Obama ins Weiße Haus – als Präsidentin nach der nächsten Wahl im Jahr 2020. Laut Umfragen ist sie mit einer Zustimmungsrate von bis zu 80 Prozent noch beliebter als ihr Ehemann. Dass sie genug politisches Gespür für eine Karriere als Präsidentschaftskandidatin besitzt, steht außer Frage. Barack Obamas ehemaliger Chefberater David Axelrod sagte einmal, er sei froh, dass Michelle Obama nicht gegen ihren Mann antrete.

Michelle Obama selbst tut alles, um die Spekulationen zu beenden. „Wenn ich Interesse daran hätte, würde ich es sagen. Ich spiele keine Spielchen“, sagte sie der Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey im Dezember. Sie wolle ihren Kindern nicht noch einmal ein Leben im unbarmherzigen Licht der Öffentlichkeit zumuten. Vor einem Jahr hatte sie Fragen nach ihren Ambitionen mit dem Satz beantwortet: „Im Leben gibt es drei Dinge, die sicher sind: der Tod, die Steuern und dass Michelle Obama nicht für das Präsidentenamt kandidieren wird.“ Auch Barack Obama dementierte nachdrücklich. Seine Frau sei „zu vernünftig“, um sich in die Politik zu stürzen. Axelrod betonte, er würde sein ganzes Vermögen wetten, dass Michelle Obama nicht antrete.

Doch die Gerüchte lassen sich damit nicht beenden. Sollte sich Michelle Obama doch zu einer Präsidentschaftsbewerbung durchringen, wäre sie eine „faszinierende Kandidatin“, befand die „Washington Post“. Die Aura, die Michelle Obama umgibt, diene sogar als Schutz vor Trumps Twitter-Angriffen, notierte „Post“-Autor Aaron Blake schon im vergangenen Sommer: Trump, dem sonst nichts und niemand heilig ist, habe die First Lady noch nie attackiert.

Vielleicht wäre das anders, wenn Trump die Präsidentengattin als potenzielle Rivalin ernstnehmen würde. Doch das ist offenkundig nicht so. Ganz falsch liegt Trump damit nicht. Tatsächlich ist einer der Gründe für die Beliebtheit von Michelle Obama, dass sie – anders als ihr Mann – keine kontroversen oder unbeliebte Entscheidungen zu verantworten hat und sich als First Lady von den Niederungen der politischen Auseinandersetzungen fernhalten kann. Als Kandidatin könnte sie das nicht mehr.

Die anhaltende Begeisterung für Michelle Obama sagt mehr über die Verzweiflung der Trump-Gegner aus als über mögliche politische Ambitionen einer der populärsten First Ladies Amerikas. Nach Clintons Niederlage ist bei den Demokraten kein zugkräftiger Kandidat für 2020 in Sicht.