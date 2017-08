Konstanz Michael Theurer im SÜDKURIER-Gespräch: Am liebsten wäre er Finanzminister

Michael Theurer im SÜDKURIER-Gespräch: Der Liberale präsentiert seine Pläne – ein Sitz im Bundestag plus Sitz in der Regierung.

Wahlkampfzeit ist Besuchszeit. Alle vier Jahre melden sich Politiker bei Betrieben, in Schulen und bei dieser Zeitung. Auch Michael Theurer ist einer der zyklisch wiederkehrenden Gäste, die beim SÜDKURIER vorbeischauen, um über das von der FDP ausgerufene „neue Denken“ zu berichten. Etwas ist bei dem agilen FPD-Politiker anders: Er spricht ohne Bescheidenheit über seine politischen Ambitionen. Wo die meisten Polit-Besucher das Gemeinwohl oder mindestens die Partei voranstellen, gab Theurer seine Visitenkarte schon einmal in einem Schlüsselressort ab: Im Falle einer FDP-Beteiligung an der neuen Bundesregierung „interessiert mich am ehesten das Finanzministerium,“ sagte er frohgemut. Das Wirtschaftsministerium sei ihm nicht genug.

Dabei hat er sich längst als Wirtschaftsmann eingeführt. Der studierte Volkswirt beschäftigt sich als Europa-parlamentarier mit ökonomischen Fragen. Stolz zitiert Theurer ein Fachmagazin, das ihn als „Mister Mittelstand“ tituliert. Auch in der Autodiskussion ist er sattelfest. Es gebe keinen Grund, den Verbrennungsmotor so früh aufzugeben, sagt der FDP-Mann und verweist auf den Autostandort Deutschland. Die Festlegung auf das Elektromobil nennt er vorschnell und zeigt auf Entsorgungsprobleme bei giftigen Batterien.

Europa ist wichtig, aber momentan „liegt die Idee von Europa am Boden“, sagt Theurer ungerührt. Die Idee könne man nur in den Nationalstaaten wieder auf die Füße stellen. Zum Beispiel in Deutschland, und dort am besten im Bundestag. So zieht es ihn von Brüssel nach Berlin. Auf der Landesliste steht er auf Platz 1, er rückt mit großer Wahrscheinlichkeit in das nächste Parlament ein. Sein Wappenspruch lautet „Seriosität und Solidität“ – wozu das Reservieren von Posten im Kabinett aber nicht zählen dürfte.

Freilich sieht er die warnenden Hinweise am Rande des Weges. „Aus der APO (Außerparlamentarischen Opposition) in die Regierung wäre ein großer Sprung“, sagt er. Vier Jahre lang war die FDP von der Bildfläche verschwunden. Nun kann sie es ins Parlament schaffen und drängt gleich an die Schalthebel. Das misslungene Regieren der Jahre 2009 bis 2013 zitiert Theurer mehrfach; damals verspielte die FDP ein hervorragendes Ergebnis (14,6 Prozent) durch Hahnenkämpfe und steile Forderungen. Dazu zählte eine radikale Steuerreform, die an Finanzminister Wolfgang Schäuble scheiterte. Dass der CDU-Mann kein großer Freund von Theurer ist, ließ dieser durchblicken. Weshalb er auf Schäubles Sessel scharf ist.

Einen Fehler werde die FPD nicht wiederholen, kündigte er an: „Wir werden uns nicht anbiedern.“ Man werde nicht zu viele Kompromisse eingehen, sondern eher in die Opposition wandern. Um jeden Preis würden die Liberalen nicht Minister sein wollen: „Wir wollen unsere Inhalte durchsetzen.“