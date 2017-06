Politik Meteorit schockt 2013 Menschen am Ural

Beim Absturz eines Meteoriten am russischen Uralgebirge sind rund 1000 Menschen verletzt worden. Eine enorme Druckwelle zerstörte tausende Glasscherben. Forscher streiten sich über der Größe des Meteoriten.

Eine Lehrerin im Gebiet Tscheljabinsk verabschiedete ihre Klasse gerade ins Wochenende. Die Frau rief die Worte „Nun Kinder, alles Gute“ – die Schüler in ihren schwarz-weißen Schuluniformen griffen schon nach ihren Taschen, da barsten mit einem Knall alle Fensterscheiben und kalter Wind drückte ins Klassenzimmer.Die Explosion des Meteoriten über dem Gebiet von Tscheljabinsk löste eine Druckwelle aus, die zu erheblichen Schäden im gesamten Gebiet des Ural-Gebirges und Nord-Kasachstans führte. Bis gestern Nachmittag hatten sich allein in russischen Krankenhäusern 950 Menschen gemeldet, die vor allem wegen Schnittverletzungen durch Glassplitter, behandelt werden mussten.

Dass es durch den Aufprall eines Meteoriten zu Verletzten kommt, ist höchst ungewöhnlich und offenbar nur damit zu erklären, dass der Himmelskörper sehr groß war. Die Verletzung eines Menschen bei dem Absturz eines Meteoriten wurde zuletzt 1954 in den USA registriert. Damals wurde eine Frau verletzt.

Die Menschen in der Millionenstadt Tscheljabinsk waren gestern in heller Panik, denn niemand wusste, was das gleißende Licht am Himmel und die drei Explosionen zu bedeuten hatten. Das Gebiet im Ural ist voller Chemie- und Nuklearbetriebe. Die Menschen rechneten schon mit dem Schlimmsten, dem Unfall in einer Fabrik. Doch wie durch ein Wunder wurde nur das Dach einer Zink-Fabrik zerstört.

Im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter kommt es zu Kollisionen zwischen den Asteroiden. Bruchstücke werden aus den Brocken losgeschlagen und ändern ganz langsam ihre Richtung. Über mehrere Millionen Jahre führt sie ihre Reise ins Schwerefeld der Erde. Sie heißen dann strenggenommen nicht Meteorit, sondern Meteoroid. Erd-Anflug: Die meisten Meteoriden werden beim Eintritt in die hohen Schichten der Erdatmosphäre zersprengt. Man sieht sie als „Sternschnuppe“ (Meteor) verglühen und darf sich etwas wünschen. Bruchstücke können auf der Erde aufschlagen. Dann nennt man sie Meteorit.

Denn dann sind sie nicht mehr für die Astronomen, sondern für die Geologen interessant. Ein Meteorit besteht vorwiegend aus Mineralien oder einer Eisen-Nickel-Mischung. Das gibt Aufschluss über die Verteilung chemischer Elemente bei der Entstehung des Sonnensystems vor rund fünf Milliarden Jahren. Gefahr: Die Gefahr, von einem Meteoriten getroffen zu werden, beträgt 1:100 Millionen pro Jahr. Jährlich fallen rund 20 000 Meteoriten auf die Erde, in Deutschland rein statistisch 14. Die meisten landen im Meer, viele fallen auf unbewohntes Gebiet. In Wüsten findet man sie am ehesten, weil sie dort kaum verwittern.

Wladimir Lipunow, Mitarbeiter des Moskauer Sternberg-Instituts für Astronomie erklärte, die Folgen eines Meteoriten-Einschlags im Gebiet Tscheljabinsk hätte wegen der zahlreichen Rüstungsbetriebe, die Atombomben und thermonukleare Waffen herstellen, „viel, viel schlimmer sein können“.

„Ich ging auf den Balkon um zu sehen was passiert war“, erzählt ein junges Mädchen mit einem frischen Pflaster am Kinn in die Fernsehkameras. „Alle Glasscheiben flogen auf mich.“ Aber sie habe gegenüber anderen „noch wenig“ abbekommen.

Bei mehr als 300 Gebäuden, Wohnhäusern, Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern in Tscheljabinsk wurden die Fenster eingedrückt. Noch am Freitag begannen Arbeiter neue Scheiben einzusetzen. Die Bewohner zerstörter Wohnungen kauften in ihrer Not Plastikplanen, denn nicht alle Fenster können schnell repariert werden, und nachts sinken die Temperaturen auf Minus 22 Grad. Außerdem wies Präsident Wladimir Putin die Behörden in den betroffenen Regionen an, der Zivilbevölkerung „sofort“ zu helfen.

Bereits an drei Stellen wurden Trümmer des Meteoriten gefunden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ist ein Teilstück im Tschebarkul-See gelandet. Eine russische Nachrichtenagentur veröffentlichte das Foto der kreisrunden Einschlagstelle in der Eisdecke des Sees.

Die Meinungen darüber, wie groß der Meteorit war, der da am Freitagmorgen um 7:23 Moskauer Zeit in die Erdatmosphäre eintrat, gehen bei den russi schen Wissenschaftlern auseinander. Nach Meinung von Sergej Lamsin, Mitarbeiter des Moskauer Sternberg-Astronomie-Instituts, war es ein Meteorit von zehn Metern Durchmesser. Nach Meinung von Aleksandr Dudorow, Leiter der Fakultät für theoretische Physik an der Universität von Tscheljabinsk, handelte es sich um einen Meteoriten von nur einem Meter Durchmesser. Bei dem Eintritt in die Erdatmosphäre habe sich der Meteorit in Gas verwandelt und an Volumen zugenommen, erklärte der Wissenschaftler. Dadurch habe es den gleißenden Lichtschein gegeben. Möglicherweise habe sich in dem Meteoriten aber ein Metallkern befunden, der dann zur Erde niedergegangen sei. Dudorow wollte nicht ausschließen, dass der Meteorit zusammen mit dem Asteroiden 2012 DA14 geflogen ist.

Nach Meinung von Sergej Samosdra, Dozent für theoretische Physik an der Universität von Tscheljabinsk, hat sich wegen der Explosion über der Stadt Tscheljabinsk jetzt ein Ozon-Loch gebildet. Der Meteorit sei in 50 Kilometer Höhe explodiert, zwei Minuten später sei der Donnerknall in Tscheljabinsk zu hören gewesen. Wegen der Größe der Explosion habe es sich offenbar um einen sehr schweren Meteoriten gehandelt. „Solche Ereignisse gibt es auf der Erde nur alle 20 bis 30 Jahre.“ Der Meteoriten-Schauer sei nicht exakt zu berechnen gewesen. Präsident Putin schlug in Moskau vor, ein internationales System für die Meteoriten-Vorwarnung aufzubauen.

Die größten Meteoriten-Einschläge Vredefort, Südafrika: Als größter sichtbarer Einschlagkrater der Welt gilt Vredefort nahe Johannesburg. Vor zwei Milliarden Jahren traf dort ein vermutlich 150 000 Kilometer pro Stunde schneller Meteorit mit einem Durchmesser von zehn Kilometern die Erde. Er drang etwa 17 Kilometer tief ein. Der Krater misst rund 100 Kilometer im Durchmesser.

Vor etwa 50 000 Jahren traf ein Meteorit mit einem Durchmesser von 45 Metern und einem Gewicht von 270 000 Tonnen auf die Erde. Beim Aufprall im Gebiet des US-Bundesstaates Arizona war er 72 000 km/h schnell und riss ein mehr als 170 Meter tiefes Loch. Der Krater ist fast kreisrund und hat einen Durchmesser von 1600 Metern. Tunguska, Russland: Größere Verwüstungen richtete ein Himmelskörper wahrscheinlich zuletzt im Juni 1908 in Sibirien an. Eine gigantische Druckwelle raste durch die bewaldete Einöde am Flüsschen Steinige Tunguska und knickte auf 2000 Quadratkilometern Bäume um. In dem dünn besiedelten Waldgebiet kam niemand ums Leben.

Das russische Ministerium für Katastrophenschutz teilte einige Stunden nach der Explosion am Himmel über Tscheljabinsk mit, es handele sich nicht um die Explosion eines „technischen Körpers“ (also etwa eine Raketenstufe), sondern um einen Meteoriten.

Der russische Ultranationalist und Verschwörungstheoretiker Wladimir Schirinowski behauptete das Gegenteil. Die USA hätten eine neue Waffe getestet, behauptete der Kreml-Politiker, der mit seinen abstrusen Verschwörungstheorien in Russland immer auf offene Ohren stößt. Der einzige „Beweis“ mit dem Schirinowski aufwartete, war die Behauptung, US-Außenminister John Kerry habe in den letzten drei Tagen versucht, mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow Kontakt aufzunehmen. Er habe diesen warnen wollen. Da Lawrow aber auf einer Afrika-Reise weilte, habe Kerry ihn nicht erreicht. Auch das wird geglaubt.