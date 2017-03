Berlin/Washington Merkel zu Gast bei Trump: Darüber könnten sie am Dienstag sprechen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am Dienstag in Washington erstmals US-Präsident Donald Trump. Doch politisch trennt die Regierungen Deutschlands und der USA derzeit vieles.

Einreisebann

Der neue Staatschef hat Merkel in der Vergangenheit nicht nur mehrfach scharf kritisiert, auch politisch trennt die Regierungen Deutschlands und der USA derzeit vieles. Merkel dürfte sich bemühen, bei dem Treffen die Chancen für eine Zusammenarbeit auszuloten. Denn Trump und seine Positionen werfen für die Bundesregierung noch immer viele Fragen auf.

In einem zweiten Anlauf hat Trump eine mindestens dreimonatige Einreisesperre für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt - angeblich um zu verhindern, dass ausländische Terroristen ins Land kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt solche Maßnahmen ab. Als Trump den ersten Anlauf zu einem Einreisebann unternahm, kritisierte Merkel, auch der Kampf gegen den Terrorismus rechtfertige es nicht, „Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen“.

Flüchtlingspolitik

Bereits vor seiner Wahl hatte Trump Merkel für ihre Flüchtlingspolitik mehrfach scharf kritisiert. In einem Interview sprach er danach erneut von einem „äußerst katastrophalen Fehler“. Merkel ließ die Angriffe unkommentiert. Als Trump im Zuge des ersten Einreiseverbots auch Flüchtlingen die Einreise untersagte, sagte die Kanzlerin, das Dekret widerspreche dem „Grundgedanken der internationalen Flüchtlingshilfe und der internationalen Kooperation“. Im Zuge des neuen Einreisedekrets setzte Trump das Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge für 120 Tage aus.

Internationale Verantwortung

Syrien, Nahost, Ukraine, Iran: Bei den großen Konflikten und Krisen der vergangenen Jahre bemühten sich Berlin und Washington stets gemeinsam um Lösungen. Doch der außenpolitische Kurs der Trump-Regierung gewinnt nur langsam an Konturen. Führende Mitarbeiter rückten immer wieder außenpolitische Äußerungen Trumps zurecht. Der hatte etwa den Brexit gefeiert, die Nato als „obsolet“ bezeichnet und Russland eine Aufhebung von Sanktionen in Aussicht gestellt. Inzwischen scheint klar: Die USA stehen weiter zur Nato, machen aber massiv Druck auf die Partner, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Handelspolitik

International wird befürchtet, dass Trump im Welthandel eine Ära der Handelsschranken einläutet. Er kündigte bereits das Transpazifische Freihandelsabkommen TPP auf, zudem stellt er den Nafta-Handelspakt mit Mexiko und Kanada infrage und droht unter anderem deutschen Autobauern mit saftigen Strafzöllen. Merkel warnte Trump bereits mehrfach vor Protektionismus. Sie will die Gefahren für die Weltwirtschaft durch Abschottung zu einem zentralen Thema der deutschen G20-Präsidentschaft in diesem Jahr machen. Ein Lichtblick in den schwierigen Beziehungen: Trump hat Merkel seine Teilnahme an dem Gipfel im Juli in Hamburg zugesagt.

Währungspolitik

Auch in der Währungspolitik kracht es: Ein Wirtschaftsberater Trumps warf der Exportnation Deutschland vor, die USA und EU-Partner durch einen schwachen Euro „auszubeuten“. Deutschland profitiere in seinen Handelsbeziehungen von einer „extrem unterbewerteten “impliziten Deutschen Mark'„. In Berlin provozierte die Kritik Widerspruch. Merkel verwies darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) unabhängig für die Währungspolitik zuständig sei.