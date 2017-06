Berlin Merkel will in Debatte über Homoehe nicht das Wort ergreifen

Merkel will in Debatte über Homoehe nicht das Wort ergreifen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird in der Debatte über die Einführung der Homoehe am Freitag im Bundestag voraussichtlich nicht das Wort ergreifen.

Weitere Informationen Merkel rückt vom Nein der CDU zur Ehe für alle ab

Die CDU-Parteichefin, die mit einer Äußerung am Montagabend das Thema ins Rollen gebracht hatte, steht nicht auf der Rednerliste der Unionsfraktion, wie aus Fraktionskreisen verlautete. Ans Rednerpult im Bundestag treten wollen für CDU/CSU demnach die Fraktionschefs Volker Kauder (CDU) und Gerda Hasselfeldt (CSU). Beide sind Gegner der vollständigen Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der Ehe. Die Position der Befürworter in der Union dürfte der Abgeordnete Jan-Marco Luczak (CDU) vertreten, der ebenfalls auf der Rednerliste steht.Für die Debatte sind insgesamt 38 Minuten vorgesehen, der Union steht dabei die meiste Redezeit zu. Bevor es zur eigentlichen Debatte über das Gesetz kommt, muss aber eine Mehrheit der Abgeordneten beschließen, es auf die Tagesordnung zu setzen. Merkel war am Montag bei einer Diskussionsveranstaltung überraschend vom bisherigen Nein ihrer Partei zur völligen Gleichstellung homosexueller Paare mit der Ehe abgerückt und hatte die Frage zu einer individuellen Gewissensentscheidung erklärt.Die SPD setzte daraufhin die Abstimmung noch in dieser Woche über die Ehe für alle im Bundestagsplenum durch - und zwar mit Hilfe von Linken und Grünen. CDU und CSU reagierten empört auf das Vorgehen des Koalitionspartners. Auch Merkel äußerte sich verärgert.