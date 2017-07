Bad Staffelstein Merkel verspricht erneut mehr Polizisten und bessere Ausrüstung

Nach den schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut mehr Polizisten und eine bessere Ausrüstung für die Beamten in Aussicht gestellt.

Sonderurlaub für Südwest-Polizisten nach G20-Einsatz

„Wir haben am Wochenende gesehen, wie wichtig das Thema innere Sicherheit ist und wie wir auch unseren Sicherheitskräften danken müssen dafür, dass sie gegen jede Form von Gewalt entschieden vorgehen“, sagte die CDU-Vorsitzende am Montag auf einer Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberfränkischen Kloster Banz. Aber dafür werde man in der Zukunft die Ausrüstung verbessern und die Zahl der Beamten bei den Sicherheitsbehörden verstärken müssen.Merkel betonte, dies alles sei schon immer Kernbestandteil der Politik der Union gewesen. „Aber das muss fortgesetzt werden, denn wir sehen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen.“CDU und CSU versprechen in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm 15 000 zusätzliche Polizisten bei Bund und Ländern. CSU-Chef Horst Seehofer hat nach den schweren Krawallen in Hamburg allerdings nun eine noch kräftigere Aufstockung der Polizei ins Gespräch gebracht.Die Polizisten aus dem Südwesten, die beim G20-Gipfel in Hamburg im Einsatz waren, erhalten einen Tag Sonderurlaub. Das sei ein Dankeschön für ihre Arbeit während der Ausschreitungen in der Hansestadt, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag in Stuttgart. Baden-Württemberg hatte über 1000 Kräfte abgestellt, darunter Bereitschaftspolizei, Pferdestaffel sowie Experten für Technik und Logistik. 73 Beamte wurden verletzt. Sie seien mit Steinen und Betonplatten beworfen worden, berichtete Strobl. Die Randalierer hätten es in Kauf genommen, Polizeibeamte zu töten.