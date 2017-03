Berlin Merkel sagt den Briten faire Verhandlungen über EU-Austritt zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der britischen Regierung partnerschaftliche Gespräche über die Trennung von der EU zugesagt.

„Wir als Europäische Union werden die kommenden Gespräche fair und konstruktiv führen“, sagte die Kanzlerin am Mittwoch in Berlin. Sie hoffe, dass die Briten genauso an die Brexit-Verhandlungen herangingen; die britische Premierministerin Theresa May habe ihr dies in einem Telefonat am Vorabend zugesagt. Forderungen der britischen Regierung, parallel zu den Austrittsgesprächen auch über die zukünftigen Beziehungen zwischen London und den EU-27 zu verhandeln, erteilte Merkel eine Absage.Es müsse zuerst geklärt werden, wie die engen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU entflechtet werden können. „Erst wenn die Fragen dazu geklärt sind, können wir anschließend, aber dennoch hoffentlich bald, über unser zukünftiges Verhältnis sprechen.“ May hatte in ihrem Brexit-Antrag gefordert, über beide Aspekte gleichzeitig zu verhandeln. „Wir halten es für nötig, uns parallel zu den Konditionen unseres Rückzugs aus der EU auch auf die Konditionen unserer künftigen Partnerschaft zu einigen“, hieß es in dem Londoner Brief an die EU-Kommission.Merkel räumte ein, dass der angestrebte EU-Austritt Großbritanniens für viele Menschen in Europa „mit ganz konkreten Sorgen über die eigene Zukunft verbunden“ sei. Sie wünsche sich, „dass Großbritannien und die Europäische Union enge Partner bleiben“. Merkel sagte zudem zu, dass sich die Bundesregierung für die Belange jener Deutscher einsetze, die in Großbritannien lebten. Diese dürften keine Nachteile haben. Bislang ist unklar, ob Bürger aus anderen EU-Ländern nach dem Vollzug des Brexit weiter in Großbritannien leben können. Dieser Punkt wird Teil der bevorstehenden Brexit-Verhandlungen sein, die mit dem Eingang des britischen Austrittsantrags am Mittwoch in Brüssel beginnen können.