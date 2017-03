Berlin Merkel plant Besuch bei US-Präsident Trump für Mitte März

Knapp zwei Monate nach dem Amtsantritt von Donald Trump will Merkel den US-Präsidenten erstmals in Washington besuchen.

Knapp zwei Monate nach dem Amtsantritt von Donald Trump will Merkelden US-Präsidenten erstmals in Washington besuchen. Die Reise sei für den 14. März geplant, verlautete am Freitag in Berlin. „Wir dementieren das nicht“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Anfrage. Nähere Informationen gebe es „zum gegebenen Zeitpunkt“.Merkel und Trump hatten Ende Januar telefoniert und dabei ihre Absicht erklärt, „die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen“. Der US-Präsident kündigte in dem Zusammenhang an, im Juli zum G20-Gipfel nach Hamburg zu reisen und Merkel bald nach Washington einzuladen. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Merkel vor knapp zwei Wochen mit US-Vizepräsident Mike Pence gesprochen.