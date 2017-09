vor 8 Stunden dpa Berlin Merkel, die Feministin? Die erste Kanzlerin und die Frauen

Ist Deutschland reif für eine Kanzlerin? Das fragten sich einige, das ist gar nicht so lange her. Inzwischen ist Merkel für die junge Generation so selbstverständlich, wie es Helmut Kohl einst war. Hat das die Frauen weitergebracht?