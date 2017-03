Straßburg Menschenrechtskommissar: Ungarns Asylpolitik klare Rechtsverletzung

Der Menschenrechtskommissar des Europarats hat die von Ungarn geplante Internierung von Flüchtlingen scharf kritisiert.

"Alle Asylsuchende automatisch ihrer Freiheit zu berauben, wäre eine klare Verletzung von Ungarns Verpflichtungen aus der Menschenrechtskonvention“, teilte Nils Muižnieks am Mittwoch in Straßburg mit.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sei eine Inhaftierung, die der Einreiseverweigerung oder Abschiebung diene, nur zulässig, wenn es keine milderen Alternativen gebe, heißt es weiter. Die neue Regelung würde die ohnehin schon hochproblematische Situation von Asylsuchenden wahrscheinlich verschlimmern.

Am Dienstag hatte das ungarische Parlament ein Gesetz verabschiedet, wonach Flüchtlinge in einer Transitzone in Grenznähe festgehalten werden sollen, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Davon betroffen wären auch unbegleitete Minderjährige. Bislang werden Asylbewerber in offenen Flüchtlingslagern im Innern des Landes untergebracht. Allerdings schottet sich Ungarn bereits seit Herbst 2015 mit Stacheldrahtzäunen an den Grenzen zu Serbien und Kroatien gegen Flüchtlinge ab.