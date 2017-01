Washington Melancholischer Obama sagt Adieu: Die wichtigsten Aussagen aus seiner letzten Pressekonferenz

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat am Abend seine letzte Pressekonferenz gegeben. Ein Überblick über seine wichtigsten Aussagen.

Obama will sich bei Angriff auf demokratische Werte einschalten

Obama: Trump kann den Job nicht alleine machen

Urteil gegen Manning war nicht verhältnismäßig

Obama gegen Aufhebung der Russland-Sanktionen

Obama zu den Medien: Amerika braucht Sie, die Demokratie braucht Sie

Obama sorgt sich um Chancen für Zwei-Staaten-Lösung in Nahost

Ernster und nachdenklicher als sonst hat Barack Obama seine letzte Pressekonferenz gegeben. Sonst oft zu Scherzen aufgelegt und ein glänzender Redner, wirkte der scheidende US-Präsident am Mittwoch in Washington nachdenklich und fast melancholisch.Bei allem Bemühen um Diplomatie gegenüber seinem Nachfolger Donald Trump wurden aus Obamas Antworten in der gut einstündigen Begegnung doch seine großen Sorgen erkennbar.Barack Obama hat angekündigt, sich in Zukunft in der politischen Debatte zu Wort zu melden, sollte er „grundlegende Werte“ der US-Demokratie in Gefahr sehen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn in irgendeiner Form die „systematische Diskriminierung“ sanktioniert würde, sagte Obama am Mittwoch in Washington bei seiner letzten Pressekonferenz im Amt.Als weitere Beispiele nannte er die organisierte Behinderung von Bürgern an der Ausübung ihres Wahlrechts und „institutionelle Anstrengungen, Dissens oder die Presse zum Schweigen zu bringen“. Obama kündigte auch an, gegebenenfalls öffentlich das Wort gegen die Ausweisung von in den USA aufgewachsenen Kindern mit ausländischem Hintergrund ergreifen zu wollen.Der bevorstehende Amtsantritt des rechtspopulistischen Immobilienmilliardärs Donald Trump hat in Teilen der Bevölkerung und insbesondere unter den Minderheiten große Sorgen ausgelöst. Trump hat die Ausweisung von Millionen von Einwanderern angekündigt. Er greift auch regelmäßig die sogenannten Mainstream-Medien an.Trump wird am Freitag als 45. US-Präsident vereidigt. Obama hatte bereits nach der Wahl im November angekündigt, sich nach dem Ausscheiden aus dem Amt zwar aus der Tagespolitik heraushalten zu wollen, sich jedoch dann einzuschalten, wenn es „um Kernfragen unserer Werte und Ideale“ gehe.Obama hat seinem designierten Nachfolger Donald Trump empfohlen, nicht alleine regieren zu wollen. „Dieser Job hat eine solches Ausmaß, den kann man nicht alleine machen“, sagte Obama am Mittwoch in Washington. „Das ist der beste Rat, den ich ihm vermutlich geben kann“, sagte er. Die Kunst sei es, die richtigen Leute zusammenstellen, die einem die besten Informationen weiterreichten. Problematisch sei es, wenn der Zeitpunkt komme, an dem man sich isoliert fühle oder die Mitarbeiter nur noch das weitergäben, was man hören wolle. „Dann beginnt man, Fehler zu machen.“Er selbst wolle jetzt die acht Jahre Präsidentschaft zunächst einmal verdauen. „Ich will schreiben“, sagte Obama. Außerdem wolle er Zeit mit seinen Töchtern verbringen.An seinem drittletzten Amtstag hat Obama die Begnadigung der Wikileaks-Informantin Chelsea Manning verteidigt. Das ursprüngliche Strafmaß von 35 Jahren Haft sei im Vergleich zu anderen Urteilen gegen sogenannte Whistleblower nicht verhältnismäßig gewesen, sagte Obama am Mittwoch bei seiner letzten Pressekonferenz als US-Präsident im Weißen Haus.„Ich bin guten Mutes, dass der Gerechtigkeit genüge getan ist und trotzdem ein Zeichen gesetzt wurde“, sagte Obama. Niemand solle glauben, dass der Verrat von Details über die Nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten ungesühnt bleibe.Auf die Zukunft von Wikileaks-Gründer Julian Assange, der über seine Rückkehr in die USA öffentlich nachgedacht hatte, wollte Obama nicht näher eingehen. „Ich zolle den Tweets von Herrn Assange nicht allzu viel Aufmerksamkeit“, sagte der scheidende US-Präsident. Grundsätzlich müsse aber im Online-Zeitalter eine vernünftige Balance zwischen Informationsfreiheit und dem Schutz sensibler Daten gefunden werden, sagte Obama.Barack Obama hat sich gegen eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Zwei Tage vor der Amtsübernahme Donald Trumps sagte Obama am Mittwoch, dafür sehe er die Bedingungen etwa in der Ukraine nicht erfüllt. Mit der Rückkehr Wladimir Putins ins Amt des russischen Präsidenten sei eine auch rhetorische Eskalation im gegenseitigen Verhältnis verbunden gewesen, sagte Obama. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Russland liege gleichwohl im Interesse der Vereinigten Staaten und der internationalen Gemeinschaft, sagte Obama.Trump hat sich für ein besseres Verhältnis zu Russland ausgesprochen und eine Neubewertung der Sanktionen angedeutet. Obama mahnte, die USA müssten ihre Vorbildfunktion in Sachen Demokratie und Menschenrechte fortsetzen. Sie seien hier sicher nicht perfekt, aber meistens auf der richtigen Seite gewesen.Der scheidende US-Präsident hat sich bei den Journalisten für ihre Arbeit bedankt. Er sei wahrlich nicht mit jeder Geschichte glücklich gewesen, aber das sei Teil des Systems, sagte Obama am Mittwoch bei seiner abschließenden Pressekonferenz im Weißen Haus. „Sie hier im Gebäude zu haben, macht uns aufrichtiger und lässt uns härter arbeiten“, sagte Obama. „Amerika braucht Sie, und die Demokratie braucht Sie“, sagte er. Er hoffe sehr, dass die faktenbasierte und kritische Arbeit der Medien auch künftig fortgesetzt werden könne.Obama hat den Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern als eines der wesentlichen Politikfelder für seinen Nachfolger Donald Trump bezeichnet. Er sei besorgt, dass sich das Zeitfenster für eine Zwei-Staaten-Lösung schließen könnte, sagte er und erklärte: „Wir können die Parteien nicht zum Frieden zwingen.“Die USA könnten nur versuchen, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen Friedensgespräche möglich würden. „Ich habe mich meine ganze Amtszeit, im ersten Jahr, im zweiten Jahr, bis zum letzten Jahr sehr bemüht“, sagte Obama. Er habe direkt mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesprochen und mit den Palästinensern.Ohne Zwei-Staaten-Lösung und mit der Präferenz ein jüdischer Staat zu sein, steuere Israel auf eine Ein-Staaten-Lösung zu. Dies würde bedeuten, dass ein großer Teil der Bevölkerung Bürger zweiter Klasse wären.