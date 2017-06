Endingen Medien: Endinger Mordfall wohl aufgeklärt - Fernfahrer festgenommen

Die Menschen in Endingen können wohl aufatmen: Laut Medienberichten ist der Mord an einer Joggerin (27) in Endingen aufgeklärt. Ein rumänischer Fernfahrer, der im Raum Freiburg arbeitet, soll festgenommen worden sein.

Polizei will am Samstag auf einer Pressekonferenz informieren





Zwei Morde binnen weniger Wochen schockten die Menschen in Südbaden und darüber hinaus. In der Nacht des 16. Oktober 2016 wurde die 19-jährige Medizinstudentin Maria L. am Ufer der Dreisam missbraucht und ermordet. Dringend tatverdächtig ist der Flüchtling Hussein K., der in Untersuchungshaft sitzt. Am 6. November wurde in den Weinbergen bei Eindingen, 30 Kilometer von Freiburg entfernt, die 27-jährige Carolin G. ermordet. Der Täter verging sich anschließend an ihr. Region war in Aufruhr: Zwei Morde in SüdbadenZwei Morde binnen weniger Wochenund darüber hinaus. In der Nacht des 16. Oktober 2016 wurde die 19-jährige Medizinstudentin Maria L. am Ufer der Dreisam missbraucht und ermordet. Dringend tatverdächtig ist der Flüchtling Hussein K., der in Untersuchungshaft sitzt. Am 6. November wurde in den Weinbergen bei Eindingen, 30 Kilometer von Freiburg entfernt, die 27-jährige Carolin G. ermordet. Der Täter verging sich anschließend an ihr.

Durchbruch im Endinger Mordfall? Laut eines Berichts derscheint nach neuen Hinweisen der Mord an einer Joggerin Anfang November 2016 in Endingen aufgeklärt. Lange Zeit gab es keinen konkreten Anhaltspunkt bei der Suche nach dem Täter. Mit einem neuen Phantombild wandte sich die Polizei im April erneut an die Öffentlichkeit.Für Samstag, 15 Uhr, hat die Polizei eine Pressekonferenz in der Endinger Stadthalle angesetzt, von der wir natürlich aktuell berichten werden. Dabei wird die „Sonderkommission Erle“ den aktuellen Kenntnisstand zu dem Fall veröffentlichen. Medienberichten zufolge soll auch das Umfeld der ermordeten Joggerin eine Festnahme bestätigt haben.Sieben Monate nach dem Mord der 27 Jahre alten Joggerin in Endingen bei Freiburg hatte die Polizei ihre Sonderkommission kürzlich in eine kleinere Ermittlungsgruppe umgewandelt. Noch zehn Beamte arbeiteten seither an dem Fall. Die 27 Jahre alte Studentin in Endingen war Anfang November ermordet worden. Sie war an einem Sonntag alleine zum Joggen aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt. Ihre Leiche fand man Tage später.Den Ermittlern war es gelungen, einen Zusammenhang zwischen dem Endinger Fall und dem Mord an einer 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin aus Lyon im Januar 2014 im rund 400 Kilometer entfernten Kufstein herzustellen. An beiden Orten wurden identische Körperspuren gefunden. Beide Opfer wurden den Angaben zufolge sexuell missbraucht und vermutlich mit einer Eisenstange erschlagen.