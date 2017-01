Berlin Mazyek kritisiert Begriff "Nafri" und beklagt Feindseligkeit gegenüber Muslimen

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat die Verwendung des Begriffs "Nafri" kritisiert und wachsende Feindseligkeit gegenüber Muslimen in Deutschland beklagt.

Der Ratsvorsitzende Aiman Mazyek nahm aber in der "Welt" vom Mittwoch zugleich die Kölner Polizei gegen den Vorwurf des "Racial Profiling" in der diesjährigen Silvesternacht in Schutz. Auch der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit greife hier nicht.

Zur Verwendung des Begriffs "Nafri" durch die Polizei sagte Mazyek: "Der Begriff verbindet Nordafrikaner und Kriminalität. Dieser direkte Kontext erfüllt den Tatbestand des Rassismus." Es sei daher wichtig, dass die Polizei sich davon distanziert habe. "Aber deshalb von institutionellem Rassismus zu sprechen, wäre falsch."

Generell hätten Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht "großartige Arbeit" geleistet, sagte Mazyek der Zeitung weiter. "Die Polizei hat selbst existenzielles Interesse daran, diskriminierungsfreie Arbeit zu leisten. Die Tatsache, dass wir in Köln eine Vorgeschichte hatten, rechtfertigt das Aufgebot und die massiven Kontrollen.

Die Kölner Polizei hatte in der Nacht zum 1. Januar hunderte vorwiegend aus Nordafrika stammende Männer gestoppt, die nach Einschätzung der Einsatzkräfte aggressiv auftraten. Es sei mit Übergriffen wie am vorigen Silvesternacht zu rechnen gewesen, hieß es zur Begründung. Damals hatte es viele sexuelle Übergriffe und Taschendiebstähle am Kölner Hauptbahnhofs gegeben.

Mazyek wies darauf hin, dass sich die Lage der Muslime in Deutschland nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag in Berlin noch einmal verschlechtert habe. "Frauen mit Kopftuch werden bespuckt, beleidigt, drangsaliert, sagte der Vorsitzende des Zentralrats.

Es gebe aber keine Alternative dazu, "gerade in dieser Situation zusammenzustehen und sich nicht auseinanderdividieren zu lassen", sonst würde man das Geschäft der Terroristen betreiben. "Wir sind deutsche Muslime, wir sind stolz auf unser Land, wir haben Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Die gilt es zu verteidigen", hob Mazyek hervor.

Er räumte ein, der starke Zuzug von Flüchtlingen sei auch für die Moscheegemeinden in Deutschland eine Herausforderung. "Wir werden viele Debatten führen müssen, die wir längst überwunden glaubten, zu Integration, Verständnis und Aufklärung, Freiheit." Der Großteil der neuen Gemeindemitglieder komme aus Syrien und dem Irak, meist mit religiös gemäßigtem Hintergrund. "Aber die Menschen sind nicht in einem demokratischen Rechtsstaat, sondern in Diktaturen sozialisiert worden. Das kriegt man nicht so schnell aus dem Kopf."