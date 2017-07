Martin Schulz in Italien: Mehr Europa bei der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz rückt seit einigen Tagen die Flüchtlingspolitik in den Vordergrund des Wahlkampfes. Am Donnerstag reiste Schulz nach Italien, wo derzeit die meisten Flüchtlinge in der Europäischen Union ankommen. Welche Positionen vertreten Schulz und seine Partei bei den Themen Migration und Flüchtlinge?

Mit Friedenspolitik und Entwicklungshilfe Fluchtursachen bekämpfen

"Geordnete Migrationspolitik" mit Grundrecht auf Asyl

Einwanderungsgesetz soll wirtschaftliche Migration steuern

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Lage in Italien fordert Schulz eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Staaten, die sich in diesem Punkt nicht solidarisch zeigen, will er die EU-Mittel kürzen lassen. Zugleich will der SPD-Kanzlerkandidat die EU-Außengrenzen besser schützen - durch Partnerschaften mit wichtigen Herkunfts- und Transitländern, aber auch durch einen stärkeren europäischen Grenz- und Küstenschutz.Wenn das Asylsystem eines europäischen Landes überlastet ist, soll nach dem Willen von Schulz ein EU-Mechanismus greifen, der den Transfer von Flüchtlingen in einen anderen Mitgliedstaat ermöglicht. Staaten, die Flüchtlinge aufnehmen, sollen finanzielle Unterstützung aus Brüssel erhalten, zum Beispiel für den Ausbau von Gemeindeeinrichtungen, Schulen oder für die medizinische Versorgung.In ihrem Wahlprogramm gibt die SPD das Ziel aus, Fluchtursachen mit außen-, sicherheits- und entwicklungspolitischen Initiativen zu bekämpfen. Dadurch sollen zerfallende Staaten stabilisiert und gewalttätige Konflikte eingedämmt werden. Auch hier setzt Schulz auf europäische Lösungen, etwa eine neue Afrikastrategie der EU.In Deutschland will Schulz für jeden zusätzlichen Euro für die Militärausgaben mindestens 1,50 Euro in humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit investieren. Die Handelsbeziehung zu Entwicklungsländern sollen fair gestaltet werden.Schulz wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, die deutschen Grenzen im Jahr 2015 ohne Absprache mit den europäischen Partnern geöffnet zu haben. Am deutschen Grundrecht auf Asyl will die SPD nicht rütteln, die Asylverfahren aber beschleunigen. Um die Zahl der freiwilligen Rückkehrer unter abgelehnten Asylbewerbern zu erhöhen, sollen entsprechende Förderprogramme ausgebaut werden.Staaten, die sich bei der Aufnahme ihrer Staatsbürger verweigern, müssen dem SPD-Wahlprogramm zufolge mit Konsequenzen rechnen – etwa im Bereich der Visaerteilung. Auf dem Parteitag Ende Juni in Dortmund beschlossen die Sozialdemokraten gegen den Willen der Parteispitze, bis auf weiteres abgelehnte Asylbewerber nicht nach Afghanistan abzuschieben.Mit einem Einwanderungsgesetz wollen die Sozialdemokraten Möglichkeiten für Migranten schaffen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen. Mit einem Punktesystem nach kanadischem Vorbild, das sich an der Nachfrage am Arbeitsmarkt orientiert, soll der Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte gesteuert werden. Dabei sollen Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt werden.Schulz wünscht sich auch ein europäisches Einwanderungsrecht, das gemeinsame Regeln für den Fachkräftezuzug schafft. "Wir brauchen ein System, das das aktuelle System des Massensterbens und der Hoffnungslosigkeit durch ein System der Hoffnung auf fairen Zugang nach Europa ersetzt", heißt es im Zukunftsplan des Kanzlerkandidaten, der das SPD-Wahlprogramm ergänzt.