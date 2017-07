vor 1 Stunde dpa Stuttgart „Man hat nur noch funktioniert“: Polizist aus Baden-Württemberg berichtet vom G20-Einsatz

Mehr als 20 000 Polizisten waren unter schwierigen Bedingungen beim G20-Gipfel in Hamburg im Einsatz. Ausschreitungen und Gewaltexzesse setzten ihnen zu. Polizisten schildern die Belastung.