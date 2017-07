Caracas Maduro-Panne bei Wahlabgabe: Person existiert nicht

Nicolás Maduro wollte live vor den TV-Kameras zeigen, wie gut alles bei der Wahl zur Verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela organisiert ist, doch dann geht was schief.

Der sozialistische Staatspräsident Nicolás Maduro, sonst ein Meister der politischen Inszenierung, schaute am Sonntag ziemlich betreten drein, als er seinen Ausweis nach seiner Stimmabgabe scannen ließ. Nach einigen Sekunden erschien auf der digitalen Anzeige: „Diese Person existiert nicht oder der Ausweis wurde annulliert.“

El momento en que le rebotó el carnet de la Patria a Maduro este #30Julio https://t.co/3w4M88FOBg pic.twitter.com/X1lZrH185x — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 30. Juli 2017

Das Video verbreitet sich tausendfach in den sozialen Netzwerken, verbunden mit harscher Kritik an den regierenden Sozialisten – durch das Scannen der Ausweise werde kontrolliert, wer wählen gehe und wer nicht. Auf Hunderttausende Arbeiter in staatlichen Unternehmen wurde mit Anrufen und Textnachrichten Druck im Vorfeld ausgeübt, wählen zu gehen – die Opposition boykottierte die Wahl der Mitglieder der Verfassungsversammlung, sie fürchtet den Umbau zu einer Diktatur.