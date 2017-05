vor 2 Stunden AFP Politik Macron tritt Amt am kommenden Sonntag an

Frankreichs neugewählter Präsident Emmanuel Macron tritt sein Amt am kommenden Sonntag an. Das kündigte der scheidende Staatschef François Hollande an.

Frankreichs neugewählter Präsident Emmanuel Macron tritt sein Amt am kommenden Sonntag an. Die Amtsübergabe werde im Elysée-Palast stattfinden, kündigte der scheidende Staatschef François Hollande am Montag am Rande einer Gedenkzeremonie zur deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg an. Bei der Zeremonie legte Macron gemeinsam mit Hollande einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten am Pariser Triumphbogen nieder.



Es war der erste Auftritt des Wahlsiegers vom Sonntag bei einer offiziellen Zeremonie. In Frankreich wird jedes Jahr am 8. Mai der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Jahr 1945 gedacht. Der Tag ist in Frankreich ein Feiertag.



Der 39-jährige Pro-Europäer Macron hatte bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag einen klaren Sieg gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen erzielt. Laut dem am Montag veröffentlichten Endergebnis kam der unabhängige Ex-Wirtschaftsminister auf 66,1 Prozent der Stimmen, Le Pen auf 33,9 Prozent.



Macrons erste Auslandsreise als Präsident soll nach Angaben der französischen EU-Parlamentarierin Sylvie Goulard nach Deutschland führen. Macron werde für seinen ersten Besuch nach Berlin reisen, sagte die Macron-Unterstützerin dem Sender CNews. Aus dem Umfeld Macrons hieß es, das Telefonat Macrons mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend sei "sehr warmherzig" ausgefallen. Er plane einen "baldigen" Besuch in Berlin.