vor 8 Stunden dpa Politik Macron gewinnt Parlamentswahl - Aber weniger Sitze als erwartet

Es ist ein dramatischer Neuanfang für Frankreich: Die Wahl zur Nationalversammlung zementiert die Macht von Präsident Macron. Er hat nun beste Karten, um sein Reformprogramm anzugehen. Doch das Ergebnis ist nicht eitel Sonnenschein.