London London will dem Terror trotzen

Der Anschlag mit fünf Toten hat Großbritannien geschockt. Doch das Land gibt sich kämpferisch und will sich nicht unterkriegen lassen. Derweil gibt es über den Attentäter beunruhigende Erkenntnisse.

Draußen wehen die Fahnen auf halbmast, die Hubschrauber kreisen unermüdlich über dem Westminster-Palast in London. Drinnen kämpft der stille Held sichtlich mit seinen Emotionen, presst die Lippen aufeinander und nickt nur kurz und peinlich berührt zum Dank, als die britische Premierministerin Theresa May ihn im Parlament für seinen Einsatz lobt.

Die Abgeordneten blicken zu ihrem Kollegen Tobias Ellwood und sofort dürften jene Bilder vom Vortag in den Köpfen der Anwesenden auftauchen. Jene von Ellwood, der sich in seinem Anzug über den schwer verletzten Polizisten beugt und versucht, ihn mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung und einer Herzmassage wiederzubeleben. Jene von Ellwood, der nach den erfolglosen Maßnahmen ratlos, erschöpft und fast einsam in der Gruppe der Helfer steht, die Stirn und Hände mit Blut verschmiert. Bilder, die um die Welt gingen. Sein Gesicht steht für die menschliche Seite dieses unmenschlichen Terroranschlags, bei dem am Mittwochnachmittag vier Menschen getötet und rund 40 verletzt wurden, darunter auch eine Deutsche. Und ein 75 Jahre alter Mann ist gestern Abend an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei.

Wie bekannt wurde, handelte es sich bei dem Angreifer um Khalid Masood, einem in der Grafschaft Kent geborenen 52-jährigen Mann, den die Behörden aufgrund von Gewaltdelikten und unerlaubtem Waffenbesitz kannten. Er war es, der auf der Westminster-Brücke im Zentrum Londons mit einem Mietwagen auf den Bürgersteig gerast war und laut Augenzeugen mehrere Menschen „regelrecht umgemäht“ hat. Danach krachte das Auto in den Zaun von Westminster. Masood stieg aus und stach beim Versuch, in den Westminster-Palast einzudringen, mit einem langen Messer auf den 48-jährigen unbewaffneten Polizisten und Familienvater Keith Palmer ein, der seit 15 Jahren zur Einheit gehörte, die mit der Sicherheit des Parlaments betraut war. Beamte erschossen den Aggressor. Gestern bekannte sich die Dschihadistenorganisation des selbst ernannten Islamischen Staats (IS) zu dem Anschlag, der auf den Jahrestag der Terrorattacken in Brüssel fiel.

Unter den Toten ist die 43-jährige Britin Aysha Frade, die gerade ihre beiden Kinder, acht und elf Jahre alt, von der Schule abholen wollte, als die Lehrerin mit den spanischen Wurzeln von dem Auto erfasst wurde. Zudem verlor der US-amerikanische Tourist Kurt Cochran auf der Brücke sein Leben. Er und seine Frau, die noch im Krankenhaus behandelt wird, reisten nach London, um ihren 25. Hochzeitstag zu feiern. Neben ihr, zwölf Briten und einer Deutschen zählten zu den Verletzten: drei Franzosen, zwei Rumänen, vier Südkoreaner, ein Pole, ein Ire, ein Chinese, ein Italiener und zwei Griechen. Die Attacke traf London mitten im Herzen. Sonst drängen sich Touristenmassen auf den Gehsteigen, Parlamentsangestellte hasten in ihre Büros und Bürger treffen auf ihre Abgeordneten.

Westminster ist das Zentrum der britischen Demokratie, Wahrzeichen der Stadt und gleichzeitig Pflichtstation aller Besucher Londons. Am Mittwoch bildete der berühmte Palast mit dem Elizabeth Tower und der Glocke Big Ben jedoch die Kulisse für die Attacke, Sirenengeheul übertönte die tiefen Schläge von Big Ben.

„Wir haben keine Angst und unsere Entschlossenheit wird angesichts des Terrorismus niemals wanken“, sagte Theresa May nach einer Schweigeminute im Parlament, das am Tag danach wie gewohnt zusammenkam. Zur Sitzung hatte die Regierungschefin am Abend zuvor aufgerufen. Die Londoner werden aufstehen, hatte sie gesagt, und ihren Tag wie immer verbringen. Tatsächlich, die Metropole machte weiter. In einer Mischung aus Schock und Trotz, Trauer und Kampfeslust pendelten die Menschen zur Arbeit, joggten in den Parks, kehrten in Cafés ein und gingen shoppen. Das Regierungsviertel füllte sich im Laufe des Tages mit Menschen und selbst die Westminster-Brücke war bereits nach 24 Stunden wieder geöffnet. Es dauerte nur wenige Minuten, bis Trauernde hier Blumen zum Gedenken an die Opfer niederlegten. Der Hashtag „WeAreNotAfraid“ („Wir haben keine Angst“) machte die Runde.

Nichtsdestotrotz waren die Anspannung und auch die Betroffenheit spürbar. „Uns ist schon ein bisschen mulmig zumute“, sagte Ann, eine 23-jährige Kellnerin eines Schnell-Restaurants am Oxford Circus. „Aber wenn wir aufhören, unseren Alltag zu leben, haben die Bösen gewonnen.“ Ein spanisches Pärchen, das gerade in der Hauptstadt Urlaub macht, nickte bei ihren Worten eifrig und machte sich auf zum Buckingham-Palast. Am Abend gab es am Trafalgar Square eine Mahnwache, bei der Tausende von Kerzen an die Opfer erinnern sollten.

„Manchmal vergessen wir, dass unsere Abgeordneten Menschen sind. Gestern haben Sie uns gezeigt, dass sie auch außergewöhnlich mutig sein können. Vielen Dank“

Als es in der Nacht zum Donnerstag endlich Entwarnung gab, herrschte im Regierungsviertel eine gespenstische Stille. Als vor der National Gallery am Trafalgar Square eine Rangelei zwischen zwei Obdachlosen ausbrach, eilten in Sekundenschnelle ein Dutzend Beamte und zwei Einsatzwagen herbei. Um die Ecke wartete derweil eine durchgefrorene Schulklasse aus Thüringen seit Stunden auf ihren Reisebus, der sie aus der Hauptstadt in ihre Unterkunft im fern gelegenen Bournemouth bringen sollte. „Wir haben Angst“, gab einer der Schüler zu. Es sollte nicht die einzige Besuchergruppe sein, die erleichtert die Stadt verließ. Vor der neuen Zentrale von Scotland Yard standen Kamerateams und warteten auf Neuigkeiten. Eigentlich hätte das Domizil am gestrigen Donnerstag von Königin Elizabeth II. eingeweiht werden sollen. So weit kam es nicht. Die Queen sprach aber in einer Nachricht ihr Mitgefühl mit den Opfern und Angehörigen aus.

Der Tag weckte bei den Briten böse Erinnerungen an den 7. Juli 2005. Vier Selbstmordattentäter der Terrorgruppe Al Kaida sprengten sich in drei U-Bahn-Zügen und einem Doppeldeckerbus in der Londoner Innenstadt in die Luft und ermordeten 52 Unschuldige. Der Horror löste ein nationales Trauma auf der Insel aus, das bis heute nicht überwunden ist. Seitdem bestimmt das Sicherheitsthema die Debatten.

Schon lange gilt für London die zweithöchste Terrorwarnstufe, nach der ein Anschlag für „sehr wahrscheinlich“ gehalten wird. Diese würde trotz der Attacke beibehalten und nicht erhöht, wie May gestern bekräftigte. Bürgermeister Sadiq Khan wies darauf hin, dass die Behörden in den vergangenen Jahren 13 Anschläge vereitelt hätten. Gleichzeitig rief Khan die Bewohner und Besucher auf: „Wir dürfen uns nicht beugen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Terroristen Erfolg haben und unseren Lebensstil zerstören oder Gemeinden spalten.“ Seit geraumer Zeit sind zusätzliche Sicherheitskräfte im Einsatz und mehr bewaffnete Beamte in der Stadt unterwegs. Überwachungskameras hängen und stehen an fast jeder Straßenecke, an öffentlichen Plätzen, auf Bahnhöfen, Parkplätzen und in Kaufhäusern.

Tobias Ellwood war gestern sichtlich gezeichnet. Der konservative Parlamentarier, der dem verletzten Polizisten Erste Hilfe leistete, musste schon einmal persönlich schmerzliche Erfahrungen mit Terror machen. Bei den Anschlägen in Bali 2002 verlor er seinen Bruder. Der 50-jährige ehemalige Berufssoldat wurde denn auch nicht nur von Theresa May, sondern von Politiker-Kollegen, Medien und Menschen aus aller Welt gepriesen. „Manchmal vergessen wir, dass unsere Abgeordneten Menschen sind. Gestern haben Sie uns gezeigt, dass sie auch außergewöhnlich mutig sein können. Vielen Dank“, twitterte eine Britin.

