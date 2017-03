London übertrifft sich selbst

Nach dem Terroranschlag ist die Haltung klar: Bloß nicht unterkriegen lassen

Der Umgang der Briten mit dem jüngsten Terroranschlag ist beeindruckend. Es herrschen Trauer und Bestürzung, ja. Aber die Menschen haben eben auch die fast trotzige Haltung angenommen, sich nicht unterkriegen lassen zu wollen. Das Motto Weitermachen scheint tief in der britischen DNA zu stecken, und die Reaktion auf die Attacke dürfte eben jene sein, die Terroristen am meisten verabscheuen. Die Metropole zeigt in dieser Krisensituation zudem ihre größte Stärke: Sie ist eine offene, tolerante und multikulturelle Stadt. Islamophoben und rechtsradikalen Stimmen, die den Anschlag für ihre Zwecke ausschlachten wollten, traten Londoner in sozialen Medien sofort entschieden entgegen.

Trotzdem müssen die Briten ihre Sicherheitsmaßnahmen vor dem Parlament auf den Prüfstand stellen. Das aber darf nicht dazu führen, dass Westminster zu einem abgeriegelten Komplex verkommt, in dem sich die Volksvertreter verschanzen. Hier schlägt das Herz der britischen Demokratie.