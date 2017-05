vor 1 Stunde AFP Manchester London beschwert sich bei USA über Weitergabe interner Manchester-Erkenntnisse

Theresa May kündigt eine Beschwerde bei US-Präsident Donald Trump an

Die Indiskretionen im Umgang mit den Ermittlungen zum Anschlag in Manchester belasten die Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA. Die britischen Sicherheitsbehörden warfen ihren US-Partnern am Donnerstag Vertrauensbruch vor, weil diese interne Informationen an die Medien lanciert und damit die Ermittlungsarbeit erschwert hätten. Premierministerin Theresa May kündigte in der Angelegenheit eine persönliche Beschwerde bei US-Präsident Donald Trump an. Die britische Polizei nahm weitere Verdächtige fest.



Beim Nato-Gipfel am Donnerstag in Brüssel werde sie Trump „klarmachen, dass die geheimen Erkenntnisse, die unsere Behörden untereinander austauschen, sicher sein müssen“, sagte May. In britischen Regierungskreisen hatte es zuvor geheißen, es sei „völlig inakzeptabel“, dass Erkenntnisse der Spurensicherung in US-Medien veröffentlicht würden. May teilte zudem mit, dass rund tausend Soldaten an schutzbedürftigen Gebäuden im Einsatz seien, um die Polizei zu entlasten. Die Terrorwarnstufe werde bis auf weiteres auf dem höchsten Stand bleiben.



Nach Informationen der BBC stoppte die Polizei wegen der Indiskretionen die Weitergabe ihrer Erkenntnisse zu dem Anschlag an die US-Behörden, wie sie unter Partnerländern eigentlich üblich ist. Die britische Anti-Terror-Polizei sah sich durch die Medienenthüllungen in den USA in ihrer Arbeit behindert. Der Austausch „sensibler Informationen“ mit Partnerländern beruhe auf Vertrauen, sagte ein Sprecher. „Wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, dann untergräbt das unsere Beziehungen.“



Die Briten wiesen auf zwei gravierende Fälle von Indiskretionen hin. Am Dienstagabend hatten US-Medien den Namen des Selbstmordattentäters Salman Abedi veröffentlicht, ehe die britischen Behörden diese Information an die Öffentlichkeit trugen. Danach veröffentlichte die „New York Times“ dann Ermittlerfotos von dem Zünder, einem zerfetzten blauen Rucksack sowie von Nägeln und Schrauben aus der Bombe vom Tatort. Auch diese Dokumente waren offenbar Teil des Ermittlungsmaterials, das die britischen Geheimdiensten ihren US-Partnern unter dem Siegel der Vertraulichkeit zukommen ließen.



Der Austausch streng geheimer Erkenntnisse ist zwischen befreundeten westlichen Staaten üblich. Die Gepflogenheiten der Zusammenarbeit sehen allerdings vor, über diese Erkenntnisse absolutes Stillschweigen zu bewahren. Die britische Polizei nahm am Donnerstag im Raum Manchester zwei weitere Verdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlag auf Besucher eines Pop-Konzerts am Montagabend fest. Damit befanden sich insgesamt acht Verdächtige in britischem Polizeigewahrsam. Was genau ihnen zur Last gelegt wurde, teilte die Polizei nicht mit. In Libyen wurden am Mittwoch zudem der Vater und der Bruder des Selbstmordattentäters festgenommen. Der Bruder Hachem Abedi habe ausgesagt, dass er ebenso wie der Attentäter der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angehöre und sich während der Vorbereitungen zu dem Anschlag in Großbritannien aufgehalten habe, teilte Libyens Polizei mit. Ihr Vater Ramadan Abedi sei in den 90er Jahren Mitglied der radikalislamischen „Libyschen Kampftruppe“ gewesen, erklärte die Polizei weiter.



Salman Abedi reiste nur vier Tage vor dem Anschlag von Libyen nach Manchester zurück. Dabei hielt er sich kurze Zeit zum Umsteigen im Transitbereich des Düsseldorfer Flughafens auf, teilte die dortige Polizei am Donnerstag mit. Kontakte habe er dort aber offenbar nicht geführt.



Am Donnerstagmittag gedachte Großbritannien der Anschlagsopfer in einer Schweigeminute. Auf dem St.-Ann's-Platz im Zentrum von Manchester versammelten sich Menschen mit Kerzen, Blumen und herzförmigen Luftballons. Königin Elizabeth II. besuchte einige der verletzten Kinder in einem Krankenhaus. Bei dem Terroranschlag auf Besucher eines Popkonzerts in Manchester waren am Montagabend 22 Menschen getötet worden. Unter den mehr als 60 Verletzten waren zahlreiche Menschen mit schweren Verletzungen.