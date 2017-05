Politik #Leitkultur: De Maizières Zehn-Punktekatalog sorgt für Diskussionen im Netz

Aufgewärmte Debatte oder wichtiger Anstoß? Innenminister de Maizière erntet mit seinem Vorstoß zur deutschen Leitkultur Zustimmung, aber auch jede Menge Kritik im Netz.

Minister erntet Lob und Kritik für Zehn-Punkte-Katalog

Das Grundgesetz schützt -zum Glück- davor, dass Leute wie de #Maiziere festlegen und vorschreiben, wie die Kultur auszusehen hat.#Leitkultur https://t.co/Zwyk56Tand — Jan Korte (@jankortemdb) 1. Mai 2017

#CDU bringt moderne

Einwanderungspolitik nicht zustande. Stattdessen jetzt alte #Leitkultur Debatte. Ablenkungsmanöver! CL — Christian Lindner (@c_lindner) 30. April 2017

Wir brauchen bei der Integration in Deutschland einen klaren Kompass: unsere #Leitkultur — Andreas Scheuer (@AndiScheuer) 1. Mai 2017

#Leitkultur: Twitter-Nutzer kommentieren de Maizière-Vorstoß

Ein freies Land braucht keine #Leitkultur, sondern eine gute Innenpolitik.

Wir sind nicht #demaiziere. — Leonard Kuntscher (@Leo_Kuntscher) 30. April 2017

Leitwerte wie Humanität, Solidarität und Toleranz bräuchte Deutschland. Dann hätten wir auch keine Nonsens-Diskussion über #Leitkultur — Ulrich Schneider (@UlrichSchneider) 1. Mai 2017

Es gehört übrigens zur deutschen #Leitkultur, dass man darüber streiten darf, was das genau ist. — Dr. Atomreisfleisch (@ThomasMichael71) 1. Mai 2017

#Leitkultur ist ein wertender Begriff, der andere Kulturen herabsetzt. Deshalb nicht nur überflüssig, sondern gefährlich. https://t.co/FyRKVJcFEK — (((Beate Schicker))) (@Saltytrees) 30. April 2017

Wie sieht die deutsche Leitkultur eigentlich aus? Twitter-Nutzer machen – mehr oder weniger ernst gemeinte – Vorschläge:

Lachende Kinder auf dem Hof. Anzeige ist raus! #Leitkultur — LaSagna (@IchBinJazz) 30. April 2017

Verkehrskontrolle.

"Die Fahrzeugpapiere bitte!"

"Jetzt schütteln wir erst mal die Hände und Sie sagen mir Ihren Namen".#Leitkultur — Hans Zauner (@HansZauner) 1. Mai 2017

Draußen nur Kännchen #Leitkultur — Christopher Lauer (@Schmidtlepp) 30. April 2017

"Davon haben wir nichts gewusst." #Leitkultur — Hanning Voigts (@hanvoi) 30. April 2017

Mist,heut morgen beim Bäcker wieder nicht meinen Namen gesagt.Ich lern's nie ?#Leitkultur — Özlem Topçu (@OezlemTopcu) 30. April 2017

Die 3 wichtigsten Elemente der deutschen #Leitkultur sind:

1. Arbeit

2. Der Wald

3. Mülltrennung — Dr. Ute Pothmann (@ab_gehoert) 17. April 2017

Mein Deutscher Nachbar parkt mit seinem Deutschen Auto immer in der Deutschen Spielstraße. Ist das das Ding mit der #Leitkultur? — Susanne Guenther (@Vorfruehling) 1. Mai 2017

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat einen Zehn-Punktekatalog für eine deutsche Leitkultur vorgelegt. „Ich will mit einigen Thesen zu einer Diskussion einladen über eine Leitkultur für Deutschland“, schreibt de Maizière in einem Gastbeitrag für die „Bild am Sonntag“. Wer sich seiner eigenen Kultur sicher sei, sei stark.De Maizière führt zehn Eigenschaften auf, die seiner Auffassung nach Teil einer deutschen Leitkultur sind. Etwa soziale Gewohnheiten: In Deutschland gebe man sich zur Begrüßung die Hand, zeige sein Gesicht und nenne seinen Namen. „Wir sind nicht Burka“, schreibt de Maizière. Zur Leitkultur gehörten zudem Allgemeinbildung, der Leistungsgedanke, das Erbe der deutschen Geschichte mit dem besonderen Verhältnis zu Israel und der kulturelle Reichtum. Deutschland sei ein christlich geprägter, Religionen freundlich zugewandter aber weltanschaulich neutraler Staat, so de Maizière.Die Gesellschaft sei konsensorientiert und Kompromisse konstitutiv für die Demokratie. Auch einen „aufgeklärten Patriotismus“ zählt der Christdemokrat zur Leitkultur. Ein solcher Patriot liebe sein Land ohne andere zu hassen. Schließlich seien auch die Westbindung Deutschlands, sein Bekenntnis zu Europa sowie ein gemeinsames kollektives Gedächtnis für Orte, Ereignisse und Traditionen Teil der Leitkultur.Kritik kam von der SPD und der Opposition: Die Debatte gehe an den echten Problemen in Deutschland vorbei, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann den „Ruhr Nachrichten“.Linken-Fraktionsvize Jan Korte erklärte: „Eine Liste zu erstellen, ab wann man deutsch ist, ist typisch für deutsche konservative Politiker und hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun.“ Auf Twitter schrieb er:Grünen-Chef Cem Özdemir schrieb auf Twitter: „Meine Leitkultur ist europäisch.“Kritik übte auch FDP-Chef Christian Lindner. „Ich finde, unsere Leitkultur sollte das Grundgesetz sein. Das ist offen für alle“, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio. Außerdem twitterte er:Unterstützung bekam de Maizière von CDU-Vize Julia Klöckner. „Was Herr de Maizière fordert, ist das kleine Einmaleins unseres Zusammenlebens in diesem liberalen Rechtsstaat“, erklärte sie. „Nicht, was Thomas de Maizière gesagt hat, ist ein Skandal, sondern das, was jetzt daraus gemacht wird“, fügte sie an die Adresse der Kritiker hinzu. Klöckner selbst hatte ihrerseits mehrfach Vorstöße für ein Burka-Verbot gestartet. Auf Twitter veröffentlichte sie ein Video-Statement:CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nannte den Vorstoß von de Maizière „überfällig“. Die Leitkultur-Debatte müsse „endlich auch in Berlin geführt“ werden, sagte er der „Passauer Neuen Presse“.Der Zehn-Punktekatalog von Innenminister de Maizière beschäftigt nicht nur die Politik. Zahlreiche Twitter-Nutzer diskutierten unter dem Hashtag #Leitkultur darüber, ob Deutschland überhaupt eine Leitkultur braucht: