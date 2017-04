Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist nach schwedischen Medienberichten ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Schwedische Regierung geht von einem Terroranschlag aus, bei dem mehrere Menschen getötet wurden.

Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und anschließend in Kaufhaus. Die Polizei in Schweden spricht von Terrorverdacht. Es gibt mehrere Verletzte. Nach Angaben des schwedischen Radios soll es mindestens drei Tote geben.