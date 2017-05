vor 39 Minuten AFP Hamburg Landgericht: Satiresendung darf AfD-Spitzenkandidatin Weidel "Nazi-Schlampe" nennen

Die AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel aus Überlingen, hat im Rechtsstreit um umstrittene Äußerungen über sie in einer NDR-Satiresendung eine Niederlage erlitten. Das Landgericht Hamburg wies in einem am Mittwoch veröffentlichtem Beschluss einen Antrag Weidels auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Norddeutschen Rundfunk (NDR) zurück.