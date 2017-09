vor 4 Stunden Alexander Michel Exklusiv Konstanz Kurs auf Bodensee und offene Fragen: Das ist der aktuelle Stand zur Landshut

Der "Spiegel" hat in seiner jüngsten Ausgabe die Rückführung der "Landshut" nach Deutschland und an den Bodensee nach Friedrichshafen nicht gut aussehen lassen. Will man eine gute Idee beim angriffslustigen Polit-Magazin schlechtschreiben? Der SÜDKURIER hat nochmal nachgefragt. Fazit: Fragen sind offen – aber die Verantwortlichen versprechen, mehr zu liefern als heiße Luft.