Washington/Peking Krise in Nordkorea - Welche Rollen die einzelnen Beteiligten einnehmen

Im Streit um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm halten sich die USA „alle Optionen“ offen. Ein Flugzeugträger ist vor Ort. Wie ernst ist die Lage - und wie reagiert US-Präsident Trump auf den Raketentest?

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die USA mit einem neuen Raketentest herausgefordert. Der Test scheiterte zwar, bringt aber US-Präsident Donald Trump in Zugzwang.Die meisten Experten sagen: Nichts. Tatsächlich fiel auf, wie zurückhaltend die ersten Kommentare aus der US-Regierung zu dem Raketentest waren. Erst Vizepräsident Mike Pence verschärfte bei seinem Besuch in Seoul am Montag die Rhetorik, sprach von einer „Provokation“ und warnte Nordkorea vor einem Angriff. Pjöngjang solle besser nicht versuchen, die Entschlossenheit von US-Präsident Donald Trump oder die Stärke der US-Streitkräfte zu testen. Er wiederholte sonst aber meist bisherige Stellungnahmen der US-Regierung.Keineswegs, auch wenn der Raketenstart ein Fehlschlag war. Sicher herrscht erst einmal gewisse Erleichterung, dass es ein Raketentest und kein neuer Atomversuch war, den viele befürchtet hatten. Aber dieser Atomversuch ist nur eine Frage der Zeit und dürfte eine ganz andere US-Reaktion hervorrufen. Zudem hat Kim mit der Militärparade am Samstag der Welt vor Augen geführt, welches Arsenal er bereits besitzt - und wie unablässig er sein Ziel verfolgt, eine Langstreckenrakete zu entwickeln, die die USA erreichen könnte.Die Regierung hat sie nicht kommentiert, aber US-Militärexperten haben sich äußerst überrascht über die schiere Zahl an neuen Raketen geäußert, die da vorgeführt worden seien. Sorgen bereiten natürlich auch die riesigen Raketenbehälter, die Kim erstmals zeigte. Auch wenn sie vielleicht leer waren, so sagen Experten, ist klar, dass Nordkorea an Festbrennstoff-Technologien arbeitet. Solche Raketen können startklar aus einem Hangar oder Tunnel gerollt werden und müssen nicht aufgetankt werden - was die Zeit für eine rechtzeitige Entdeckung der Raketen durch Satelliten erheblich verkürzen würde.Das lässt sich schwer sagen. Es gibt Spekulationen über einen möglichen US-Präventivschlag im Fall konkreter Hinweise auf einen bevorstehenden Atomtest. Aber das wäre natürlich ein gewaltiger Schritt mit unabsehbaren Folgen, weil Nordkorea einen verheerenden Gegenschlag gegen Südkorea starten könnte. Trumps Sicherheitsberater H.R. McMaster räumte ein, dass Kims Unberechenbarkeit ein Problem beim Ausarbeiten militärischer Optionen darstellt. So sagte er lediglich, dass für die USA „alle Optionen“ auf dem Tisch seien.Die Entsendung ist eine Demonstration militärischer Stärke, aber ansonsten gibt es auf den Stützpunkten in Ostasien keine Vorbereitungen für einen unmittelbar bevorstehenden Militärschlag. Die Kriegsschiffe in dem Flottenverband sind mit dem hochmodernen Aegis-Radar-System ausgerüstet und dürften Standard-Raketen vom Typ SM-3 an Bord haben, mit denen ballistische Raketen im Flug abgeschossen werden können. Sollte eine nordkoreanische Rakete wieder testweise in Richtung Japan fliegen, könnte sie auf diese Weise von internationalen Gewässern aus abgewehrt werden.Mit seinem Säbelrasseln setzt Trump nicht nur Nordkorea unter Druck, sondern auch China, das die Schrauben gegenüber Pjöngjang anziehen soll. Seit Anfang Februar nimmt der große Nachbar keine Kohlelieferungen mehr aus Nordkorea an und unterbindet damit eine wichtige Einnahmequelle. Der Raketentest dürfte aber erstmal keine neuen Strafmaßnahmen auslösen, weil Peking nicht eigenhändig über bisherige UN-Beschlüsse hinausgehen will. Die USA wollen aber, dass Peking auch stärker Banken und Unternehmen zurückpfeift, die mit Nordkorea Geschäfte machen. Sollte Nordkorea einen neuen Atomtest unternehmen, könnte China allerdings ernsthaft erwägen, die Öllieferungen zurückzudrehen.