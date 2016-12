Istanbul Kreml bestätigt Einigung auf Waffenruhe für Syrien nicht

Die russische Führung hat einen türkischen Agenturbericht über eine Einigung zwischen Moskau und Ankara auf einen Vorschlag für eine Waffenruhe in Syrien nicht bestätigt.

Auf eine Frage nach einer solchen Einigung sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch Angaben der Agentur Tass zufolge: „Ich kann diese Frage jetzt nicht beantworten, ich habe nicht genug Informationen.“Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu hatte am Mittwoch unter Berufung auf „vertrauenswürdige Quellen“ gemeldet, Ankara und Moskau hätten sich auf den Vorschlag einer Waffenruhe in Syrien geeinigt. Angestrebt werde, dass die Waffenruhe bereits in der Nacht zu Donnerstag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft trete. Peskow sagte, es gebe andauernde Gespräche mit der türkischen Regierung darüber, in welcher Form ein möglicher Dialog zwischen der syrischen Regierung und der Opposition bei dem für Januar geplanten Treffen in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden könne. All das sei Teil der Bemühungen um eine politische Lösung in Syrien.