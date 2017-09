Berlin Kleine Sprüche, große Wirkung? Die Wahlkampf-Woche im Überblick

Die Kanzlerin findet den Wahlkampf „interessant“. Für Merkel läuft auch alles nach Plan. Inhaltlich fehlen die großen Themen weiterhin. Für Gesprächsstoff sorgen vor allem kleine Sätze und deren Wirkung.

Drei Wochen vor der Bundestagswahl kämpfen die Parteien um Aufmerksamkeit. Die CSU reaktiviert den einstigen Hoffnungsträger Guttenberg, AfD-Spitzenkandidat Gauland empört mit einer Äußerung über die Integrationsbeauftragte Özoguz, Außenminister Gabriel hätte auf die Aufregung um seine Person wohl lieber verzichtet – und die Kanzlerin? Mag nicht schimpfen.

Wenn heute Wahl wäre – Die Umfragen

Der Wahlkampf ist in vollem Gang, doch mit einem großen Thema hervortun konnte sich noch keine der Parteien. Das zeigt sich in den Umfragen der Meinungsforschungsinstitute. In denen ist seit Wochen kaum Bewegung. Die Union bleibt zwischen 37 und 40 Prozent. Die SPD rennt weiter mit großem Abstand hinterher: Zwischen 22 und 24 Prozent erreicht sie. Knapp bleibt es im Vierkampf um Rang drei: Linkspartei, FDP, Grüne und AfD bekommen derzeit zwischen 6,5 und 11 Prozent. Mal legt die AfD zu und rangiert auf Platz drei, mal verliert sie und muss um Platz fünf bangen.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verliert nach dem ZDF-„Politbarometer“ und dem ARD-„Deutschlandtrend“ an Zustimmung. Derzeit würden nur 26 bis 28 Prozent der Befragten für ihn stimmen, wenn der Kanzler direkt gewählt werden könnte. Das entspricht einem Minus von vier bis sechs Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Erhebung in der Vorwoche bzw. Mitte August. Unterschiedlich ist der Trend für Kanzlerin Angela Merkel (CDU): Beim ZDF stiegen ihre Zustimmungswerte leicht auf 57 Prozent, bei der ARD sanken sie etwas auf 49 Prozent.

Wer mit wem? Die möglichen Koalitionen

Der Forschungsgruppe Wahlen zufolge würde es knapp für Schwarz-Gelb reichen. Auch bei den Instituten GMS und Allensbach gäbe es eine leichte Mehrheit – in anderen Umfragen reicht es für das Bündnis von Union und FDP dagegen nicht zu einer absoluten Mehrheit.

Deutliche Mehrheiten gäbe es den Umfragen zufolge für ein „Jamaika“-Bündnis aus Union, FDP und Grünen und natürlich für eine große Koalition aus Union und SPD.

Noch einmal GroKo? Für SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz ein unwahrscheinliches Szenario: „Ich habe den Eindruck, die Union will diese große Koalition nicht fortsetzen. Ich glaube, wir auch nicht“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Doch was bliebe an Optionen? In den Umfragen liegt eine Mehrheit für die Wunschkoalition der SPD mit den Grünen in weiter Ferne. Rot-Rot-Grün, mit der Linken an Bord, oder eine Ampel mit FDP und Grünen wären noch eher in Reichweite.

Was los war – Die Worte der Woche

Ein Satz, der für Wirbel sorgte: „Eine große Koalition ist deswegen nicht sinnvoll, weil damit die SPD den Kanzler nicht stellen kann“, sagte Sigmar Gabriel (SPD) am Mittwoch in einem live im Internet übertragenen „Spiegel“-Interview. Daraus ließ sich heraushören: Offenbar zweifelt der Außenminister daran, dass seine Partei stärkste Kraft werden kann. Gabriel bemühte sich rasch, die Aussage wieder einzufangen und räumte am Donnerstag mit den Zweifeln auf: „Die letzten Wochen und Monate haben doch gerade gezeigt, dass auch die SPD die Chance hat, vor CDU und CSU zu liegen.“

Die Vorwürfe in Richtung Kanzlerin gab es schon in vergangenen Bundestagswahlkämpfen, auch diesmal tauchen sie wieder auf: Angela Merkel lulle die Wähler ein und scheue die Auseinandersetzung. Die CDU-Vorsitzende sieht das naturgemäß anders. Es gehe darum, den Menschen Zukunftsüberlegungen nahezubringen, sagte sie, im typischen Merkel-Duktus, am Dienstag auf ihrer Sommer-Pressekonferenz. „Deshalb haben wir, wie ich finde, einen sehr interessanten Wahlkampf.“ Und wenn manche glaubten, „schön ist Wahlkampf nur, wenn man sich gegenseitig beschimpft, dann ist das nicht die Vorstellung, die ich von Wahlkampf habe“.

Für einen großen Aufreger sorgte AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen sprach er vergangenes Wochenende davon, Staatsministerin Aydan Özoguz (SPD) in Anatolien zu „entsorgen“. Breite, parteiübergreifende Empörung war die Folge: Rassistisch und hetzend, lautete der Tenor. Der frühere Bundesrichter Thomas Fischer zeigte Gauland wegen Volksverhetzung an. Der sah es gelassen. Seine Äußerung bereue er nicht. Aufmerksamkeit hat sie ihm und der AfD in jedem Fall gebracht – manche vermuten, genau dies sei das Kalkül gewesen.

Pannen und Kurioses

Der einstige CSU-Hoffnungsträger Karl-Theodor zu Guttenberg will den Christsozialen im Wahlkampf helfen – und sah sich nach seinem ersten Auftritt, am Mittwoch im fränkischen Kulmbach, gleich wieder kleinen Plagiatsvorwürfen ausgesetzt. Statt wissenschaftlicher Arbeit ging es diesmal nur um einen Witz: „Alte Liebe Rosneft nicht.“ Der Spruch zum geplanten Engagement von Alt-Kanzler Gerhard Schröder beim russischen Ölkonzern Rosneft war tatsächlich nicht neu.

Unfreiwillige Werbung für die Konkurrenz machte die CDU in Heidelberg: Sie ließ SPD-Wahlplakate aufstellen. Die von den Christdemokraten beauftragte Firma hatte alte SPD-Poster nicht von den Aufstellern entfernt. Und die Poster der CDU wurden nicht sofort aufgeklebt. So wurde kurz für die SPD geworben. Der CDU-Kreisverband nahm es locker: Der SPD habe man in deren örtlicher Geschäftsstelle „sechs richtig gute Flaschen Wein“ als Entschuldigung übergeben.

Was wichtig wird

Am Sonntag steht der vorläufige Höhepunkt des Wahlkampfs an: das einzige direkte TV-Duell zwischen Merkel und Schulz vor der Wahl. Anderthalb Stunden stellen sich die Kanzlerin und ihr Herausforderer den Fragen der Moderatoren Maybrit Illner (ZDF), Peter Kloeppel (RTL), Claus Strunz (Sat.1) und Sandra Maischberger (ARD). Kloeppel und Illner waren schon beim vergangenen TV-Duell vor der Wahl 2013 dabei. Strunz und Maischberger ersetzen Stefan Raab, der vor vier Jahren für ProSieben Fragen stellte, und Anne Will. Wahlforscher erwarten vom Duell keine Entscheidung, halten aber für den Sieger bis zu drei Prozentpunkte Zugewinn für möglich.

Am Tag danach folgt der nächste Schlagabtausch. Diesmal sind die Spitzenkandidaten von CSU (Joachim Herrmann), Grünen (Cem Özdemir), FDP (Christian Lindner), Linkspartei (Sahra Wagenknecht) sowie AfD (Alice Weidel) dran. In der ARD-Sendung „Der TV-Fünfkampf nach dem Duell“ diskutieren sie miteinander, ebenfalls 90 Minuten lang.