Passau Kipping fordert Schulz zur Abschaffung von Hartz IV auf

Linken-Chefin Katja Kipping hat den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz aufgefordert, die Hartz-IV-Regelungen schnellstmöglich abzuschaffen.

Im Bundestag gebe es bereits jetzt eine Mitte-Links-Mehrheit, sagte Kipping am Mittwoch beim Politischen Aschermittwoch in Passau. „Mit uns kann Schulz das Kündigungsschreiben für die Agenda 2010 und Hartz IV sofort rechtskräftig aufsetzen und absenden.“ Es müsse Schluss sein mit „menschenunwürdigen Hartz-IV-Sanktionen und Sozialschnüffelei“.Nach den bisherigen Äußerungen von Schulz zum Arbeitslosengeld frage sie sich, „ob Martin Schulz nur ein Kosmetiker mit ein paar schönen Worten werden will oder Kanzler einer menschlichen sozialen Wende“, sagte Kipping. Was er bislang angekündigt habe, klinge mehr „wie Puder auf die neoliberale Fratze der Agenda 2010“. Schulz will Teile der Arbeitsmarktreform des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) zurückdrehen. Unter anderem sollen ältere Arbeitslose länger als bisher Arbeitslosengeld I erhalten.