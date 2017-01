Straßburg Keine Ausnahme für Musliminnen beim Schwimmunterricht

Muslimische Eltern dürfen ihre Töchter nicht im Namen der Religion vom Schwimmunterricht ausnehmen - das entschied der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg.

Muslimische Eltern dürfen ihre Töchter nicht im Namen der Religion vom Schwimmunterricht ausnehmen - das entschied der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg am Dienstag. Damit urteilte das Gericht gegen eine Schweizer Familie mit türkischen Wurzeln, die ihren Töchtern den Besuch einer Schwimmklasse mit Jungen und Mädchen verboten hatte.Mehr in Kürze auf SÜDKURIER Online