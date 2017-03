Politik Kein Rechtsruck in den Niederlanden: So reagieren deutsche Politiker

Die Niederlande haben gewählt: Und sie erteilen dem Rechtspopulisten Wilders eine Absage. Deutsche Politiker sehen das als guten Auftakt für das Superwahljahr in Europa.

Schulz und Gabriel: Niederländer haben Wilders Absage erteilt

Hannelore Kraft sieht Niederlande-Wahl als „Sieg gegen Ausgrenzung“

Auswärtiges Amt ist erleichtert über Wahlausgang

Die Niederländer haben den anti-europäischen Populisten eine Absage erteilt. Gut so, wir brauchen Euch für ein starkes #Europa! #tk2017 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 15. März 2017



FDP-Chef Lindner zur Niederlande-Wahl: „Signal für die Freiheit“



Weber: Ergebnis in den Niederlanden ist Schlag für alle Anti-Europäer

Seehofer reagiert erleichtert auf Wahlprognose in den Niederlanden

Kanzleramtschef Altmaier gratuliert Niederländern zur Wahl

Nederland oh Nederland jij bent een kampioen!Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 15. März 2017

Merkel hat Rutte telefonisch gratuliert

Kanzlerin #Merkel hat @markrutte telefonisch gratuliert. "Ich freue mich auf weiter gute Zusammenarbeit als Freunde, Nachbarn, Europäer." — Steffen Seibert (@RegSprecher) 15. März 2017

Wagenknecht über Niederlande: „Klare Kante gegen Erdogan war richtig“

#Niederlande: Klare Kante gegen #Erdogan war richtig. Ich freue mich, dass Wilders schlechter abschneidet als erwartet! — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) 15. März 2017

Der Sieg des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden ist ausgeblieben. Nach Brexit und Trump eine gute Nachricht für alle politischen Kräfte, die für die Europäische Union stehen. Viele deutsche Politiker reagierten bereits am Mittwochabend, kurz nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen, und zeigten sich erleichtert:Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den Wahlausgang in den Niederlanden als Erfolg für Europa bewertet. Es sei ein gutes Zeichen, dass ein rechtsextremer Kandidat wie Geert Wilders nicht gewonnen habe, sagte Gabriel am Mittwochabend am Rande einer SPD-Veranstaltung im niedersächsischen Wolfenbüttel. Auch für die kommende Frankreich-Wahl stimme ihn das Ergebnis in den Niederlanden optimistisch.SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte, den ersten Prognosen zufolge habe die überwältigende Mehrheit der Niederländer der „Hetze von Geert Wilders und seiner unsäglichen Haltung gegenüber ganzen Bevölkerungsgruppen“ eine klare Absage erteilt. „Das ist eine gute Nachricht für Europa und für die Niederlande.“Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wertet die Wahlprognosen in den Niederlanden als ein gutes Zeichen für Europa. „Das ist ein Sieg gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und ein klares Bekenntnis zu Europa“, hieß es laut einer Mitteilung vom Mittwochabend. Mit der Wahlbeteiligung von mehr als 81 Prozent hätten die Wähler „klar Flagge gezeigt für die Demokratie“, so Kraft weiter.Das Auswärtige Amt hat sich erleichtert über den Wahlausgang in den Niederlanden geäußert. "Die Niederländer haben den anti-europäischen Populisten eine Absage erteilt", erklärte das Ministerium am Mittwochabend im Online-Dienst Twitter. "Gut so, wir brauchen Euch für ein starkes Europa."FDP-Chef Christian Lindner hat den Liberalen in den Niederlanden um Premier Mark Rutte zum voraussichtlichen Wahlsieg gratuliert. „Wir freuen uns sehr über den Wahlausgang in den Niederlanden, liberale Regierungen sind Stützpfeiler für ein starkes Europa und ein Signal für die Freiheit eines jeden Einzelnen“, hieß es in einem am Mittwoch in sozialen Netzwerken veröffentlichten Statement Lindners. Namentlich nannte der FDP-Bundesvorsitzende neben dem Rechtsliberalen Rutte auch die linksliberale Partei D66 um Alexander Pechtold.Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber wertet die Prognosen zur Niederlandewahl als empfindlichen Schlag für alle antieuropäischen Populisten. „Die seriöse Politik der bürgerlichen Kräfte hat sich in den Niederlanden ausgezahlt“, erklärte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist eine gute Nachricht für alle politischen Kräfte der Mitte und für Europa.“ Klartext in der Sache und strikte Abgrenzung von Radikalen seien der richtige Weg.CSU-Chef Horst Seehofer hat erleichtert auf die Prognosen zur Wahl in den Niederlanden reagiert. „Bei Wahlen mit nationalen Bedeutungen bekommen die seriösen bürgerlichen Parteien Zuspruch, wenn sie den Menschen überzeugende Antworten auf ihre Fragen geben“, sagte Seehofer am Mittwochabend in Moskau.Seehofer sagte, Rutte habe den Wählern beste Zahlen vorweisen können, etwa bei den Beschäftigten oder der Jugendarbeitslosigkeit. Aber der Wahlausgang dort sei kein Hinweis auf Frankreich, da dort die bürgerlichen Kandidaten bislang alles andere als gute Figuren abgeben würden, fügte der CSU-Chef hinzu.Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hat den Niederländern euphorisch zur ersten Wahlprognose gratuliert. „Niederlande, oh Niederlande, du bist ein Champion! Wir lieben Oranje für sein Handeln und sein Tun! Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis!“, schrieb er am Mittwoch auf Twitter.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den niederländischen Premier Mark Rutte zur Wiederwahl beglückwünscht. Sie habe dem rechtsliberalen Politiker telefonisch gratuliert, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch auf Twitter. Wörtlich zitierte er Merkel mit den Worten: „Ich freue mich auf weiter gute Zusammenarbeit als Freunde, Nachbarn, Europäer.“Der niederländische Regierungschef Mark Rutte ist nach Ansicht von Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht für seinen Konfrontationskurs gegenüber der Türkei belohnt worden. „Klare Kante gegen Erdogan war richtig“, schrieb sie am Mittwochabend auf Twitter. Wagenknecht begrüßte auch den vergleichsweise dürftigen Zuspruch für den Rechtspopulisten Geert Wilders. „Ich freue mich, dass Wilders schlechter abschneidet als erwartet!“ Laut Prognosen bleibt Ruttes Partei VVD klar stärkste Kraft im niederländischen Parlament, Wilders' PVV liegt abgeschlagen zurück.