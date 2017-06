Nürnberg Junger Afghane drohte bei Abschiebeversuch: "Ich bringe Deutsche um"

Der junge Afghane, bei dessen Abschiebeversuch es in Nürnberg Tumulte gegeben hatte, hat bei dem umstrittenen Polizeieinsatz vom Mittwoch mit Rache gedroht.

Als Polizisten ihn von einem von Demonstranten umstellten Streifenwagen in ein in der Nähe stehendes Polizeifahrzeug bringen wollten, habe er wütend gerufen: „Ich bin in einem Monat wieder da. Und dann bringe ich Deutsche um“, sagte der Nürnberger Polizeidirektor Hermann Guth am Donnerstag. Gegen den Einsatz der Beamten habe sich der 20-Jährige aggressiv zur Wehr gesetzt.



Unterdessen ist der Afgahne wieder auf freiem Fuß. Das Amtsgericht lehnte am Donnerstag die Abschiebehaft ab, die die Zentrale Ausländerbehörde der Regierung von Mittelfranken beantragt hatte.