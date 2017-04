Jerusalem Israelischer Minister zufrieden mit Spicers Entschuldigung

Ein ranghoher israelischer Minister hat positiv auf die Entschuldigung des Sprechers von US-Präsident Donald Trump wegen dessen Hitler-Äußerungen reagiert.

Er begrüße Sean Spicers Entschuldigung, teilte Geheimdienstminister Israel Katz am Mittwoch mit. Spicer hatte am Dienstag gesagt, nicht einmal jemand, der so verabscheuungswürdig gewesen sei wie Hitler, sei so tief gesunken, chemische Waffen einzusetzen. Dafür war er scharf kritisiert worden.

Spicer hatte Hitler mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad verglichen. „Er (Hitler) hat Gas nicht auf dieselbe Art und Weise gegen sein eigenes Volk eingesetzt, wie es Assad tut. (...) Er hat es in die Holocaust-Zentren gebracht, das ist mir klar. Aber was ich zum Ausdruck bringen will, ist die Art, wie Assad es eingesetzt hat, indem er in die Städte geht und es über den Stadtzentren abwirft.“

Katz hatte daraufhin gefordert, Spicer müsse sich entschuldigen oder zurücktreten. Nach der Entschuldigung des Sprechers teilte Katz dann mit: „Die Tatsache, dass er sich korrigiert hat, ist sehr wichtig im Hinblick auf die historische Wahrheit und die Erinnerung an sechs Millionen Juden, die während des Holocaust ermordet wurden.“ Für Katz sei die Affäre mit der Entschuldigung abgeschlossen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollte sich nach Angaben seines Sprechers zunächst nicht äußern.