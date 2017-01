Westjordanland Israel genehmigt 2500 Siedlerwohnungen im Westjordanland

Das israelische Verteidigungsministerium teilt kurz nach der Amtsübernahme von Donald Trump die entsprechende Genehmigung mit.

Wenige Tage nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump haben die israelischen Behörden einem massiven Ausbau jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland zugestimmt. Es sei der Bau von 2500 Siedlerwohnungen genehmigt worden, teilte das israelische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Bereits zwei Tage nach dem Amtsantritt von Trump am vergangenen Freitag hatte Israel grünes Licht für den Bau hunderter Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem gegeben.

Weiteres in Kürze bei SÜDKURIER Online.