Mossul Irakischer Regierungschef verkündet endgültig Sieg über IS in Mossul

Irakischer Regierungschef verkündet endgültig Sieg über IS in Mossul

Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hat endgültig den Sieg über die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Mossul verkündet.

Der Sieg der Armee in der nordirakischen Stadt sei „der Zusammenbruch des Staates“ der Dschihadisten, sagte al-Abadi am Montag in einer Rede in Mossul. Nun rückten die „Stabilisierung und der Wiederaufbau“ der zweitgrößten Stadt des Landes in den Vordergrund.

Al-Abadis Büro hatte bereits am Sonntag den Sieg über den IS in Mossul verkündet. Danach gab es in einem kleinen Gebiet der Stadt aber weiter erbitterte Gefechte mit IS-Kämpfern.

Der IS hatte Mossul 2014 überrannt. Die Dschihadisten riefen in den von ihnen eroberten Gebieten im Irak und in Syrien ein „Kalifat“ aus. Die irakischen Truppen begannen im Oktober mit der Rückeroberung von Mossul. Der Ostteil der Stadt wurde im Januar zurückerobert, einen Monat später begann der Militäreinsatz im Westteil der Stadt. Der Sieg der irakischen Armee in der früheren IS-Hochburg ist ein entscheidender Erfolg gegen die Dschihadistenmiliz.