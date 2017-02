Ankara/Berlin In heikler Mission nach Ankara: Bundeskanzlerin Merkel reist mit brisanten Themen in die Türkei

In heikler Mission nach Ankara: Bundeskanzlerin Merkel reist mit brisanten Themen in die Türkei

Bundeskanzlerin Merkel besucht heute die Türkei. Die Themen sind brisant, das Gesprächsklima ist gereizt.

Eine leichte Reise ist es nicht, zu der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute in die Türkei aufbricht. Das weiß auch Winfried Kretschmann. „Ich beneide sie nicht um diesen Besuch“, seufzte der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs in Stuttgart.

Wenn Merkel in Ankara landet, kommt sie in ein Land im Umbruch. Die türkische Republik hat sich seit dem Putschversuch vom Juli des vergangenen Jahres schnell und tiefgreifend verändert. Recep Tayyip Erdogan ist dabei, sein Land von einer parlamentarischen Demokratie in einen autoritär geführten Ein-Mann-Staat umzubauen. Voraussichtlich am 9. April sollen die türkischen Wähler in einem Referendum über eine Verfassungsänderung abstimmen, die Präsident Erdogan nahezu unumschränkte Befugnisse geben würde. Bürgerrechtler und Oppositionspolitiker sehen die Türkei auf dem Weg in eine Diktatur.

Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu fürchtet, Erdogan werde den Merkel-Besuch im Wahlkampf instrumentalisieren und als Unterstützung für seine Pläne auslegen. Dieser Gedanke sei zwar „absurd“, sagt der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Aber die Befürchtungen zeigen, welch schwierige Gratwanderung Merkel in Ankara bevorsteht. Die „Säuberungen“, mit denen Erdogan seit dem Putschversuch mutmaßliche Gefolgsleute seines Erzfeindes Fethullah Gülen, aber auch Kurdenpolitiker verfolgt, gehen unvermindert weiter. Am Dienstag ergingen Haftbefehle gegen zwei weitere kurdische Abgeordnete. Fast 95 000 Staatsbedienstete wurden bereits entlassen, 150 Medien verboten, 170 Journalisten sitzen in Haft.

Ob Merkel sich auch mit Regierungskritikern treffen wird, war vor ihrer Abreise nicht bekannt. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth forderte, Merkel müsse sich „öffentlich vernehmbar“ für die Freilassung inhaftierter Abgeordneter einsetzen und die Verletzung von Menschenrechten kritisieren.

Die Kanzlerin muss allerdings auch Rücksicht nehmen. Ein wichtiges Thema ist der Flüchtlingspakt. Bei aller Missbilligung des autoritären Kurses bleibt der türkische Staatschef ein wichtiger Partner in der Flüchtlingspolitik. Die wird allerdings jetzt noch komplizierter, weil es nicht nur um Flüchtlinge aus Syrien geht, sondern auch um Schutzsuchende anderer Herkunft: türkische Diplomaten und Soldaten, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Ankara verlangt ihre Auslieferung.

Erdogan hatte schon Anfang November die Bundesrepublik beschuldigt, sie sei ein „sicherer Hafen für Terroristen“. Die Stimmung zwischen den beiden Nato-Verbündeten ist vergiftet. Winfried Kretschmanns Erwartungen an den Türkei-Besuch der Kanzlerin sind denn auch nicht allzu hoch: „Vielleicht kann sie erreichen, dass es nicht noch schlimmer wird.“