Neu-Ulm In der Türkei festgenommene Übersetzerin kommt aus Neu-Ulm

Die in der Türkei festgenommene deutsche Übersetzerin Mesale Tolu wohnt nach Angaben ihres Bruders in Neu-Ulm.

Sie sei in der Nachbarstadt Ulm geboren und aufgewachsen, habe an der Goethe-Universität in Frankfurt einen Lehramtsstudiengang absolviert und besitze seit 2007 allein die deutsche Staatsbürgerschaft, sagte Hüseyin Tolu am Freitag in Ulm dem Regionalsender Radio 7. Ihre türkische Staatsbürgerschaft habe sie abgelegt.

Mesale Tolu lebe nicht ständig in der Türkei. Dort sei sie als Übersetzerin tätig, „weil sie daran Interesse hat“. Bislang wird der Familie laut dem Bruder jeder direkte Kontakt zu ihr verwehrt. „Wir dürfen sie nicht sehen, wir dürfen keine Besuche machen“, sagte er.



Die ARD hatte am Donnerstag berichtete, eine Anti-Terror-Einheit sei am 30. April in die Wohnung der 33-Jährigen eingedrungen. Seit dem 6. Mai sitze Tolu im Istanbuler Frauengefängnis. Ein Richter erließ dem Bericht zufolge Haftbefehl wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation.



Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind aktuell sechs deutsche Staatsbürger in der Türkei in Untersuchungshaft oder in Polizeigewahrsam. Vier von ihnen besitzen außerdem die türkische Staatsbürgerschaft. Zu ihnen gehört der „Welt“ Korrespondent Deniz Yücel. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Er war im Februar festgenommen worden.