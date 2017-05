Manchester In Libyen festgenommen: Bruder des Manchester-Attentäters soll von Plänen gewusst haben

Ein Bruder des Manchester-Attentäters Salman Abedi ist nach Angaben libyscher Spezialkräfte mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut gewesen.

Britische Polizei nimmt nach Anschlag in Manchester eine Frau fest´

Der in Libyen festgenommene Bruder des Selbstmordattentäters von Manchester wusste nach Angaben der libyschen Polizei von den Anschlagsplänen des 22-Jährigen.Hachem Abedi habe ausgesagt, dass er ebenso wie sein Bruder Abedi der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angehöre und sich während der Vorbereitungen zu dem Anschlag in Großbritannien aufgehalten habe, teilte die Polizei der libyschen Einheitsregierung am Mittwoch mit.Hachem Abedi war nach Angaben eines Verwandten am Dienstag in der Wohnung der Familie in der libyschen Hauptstadt Tripolis festgenommen worden. Er wurde wie sein älterer Bruder in Großbritannien geboren. Am Mittwoch nahm die Polizei in Tripolis auch ihren Vater Ramadan Abedi fest.Salman Abedi hatte sich am Montagabend in Manchester nach dem Ende eines Popkonzerts in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet und mehr als 60 weitere verletzt, darunter viele Kinder und Jugendliche. Der IS reklamierte die Tat für sich.Abedi wurde 1994 als Sohn libyscher Flüchtlinge in Manchester geboren und soll sich in den vergangenen Jahren dem radikalen Islam zugewandt haben. Den britischen Sicherheitsbehörden war der Studienabbrecher nach Angaben von Innenministerin Amber Rudd bereits vor der Tat bekannt.Laut dem Verwandten der Familie kehrte Abedi erst vier Tage vor dem Anschlag von einem Besuch in Libyen nach Manchester zurück. „Sein Vater wollte, dass er in Libyen bleibt, aber Salman bestand darauf, nach Manchester zu gehen“, sagte der Verwandte, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur AFP.Zwei Tage nach dem Selbstmordanschlag in Manchester hat die britische Polizei eine Frau festgenommen. Die Verdächtige sei am Mittwochabend bei einer Razzia im Stadtviertel Blackley im Norden von Manchester festgenommen worden, erklärte die Polizei. Den Namen und das Alter der Frau nannte die Polizei zunächst nicht. Die Zahl der festgenommenen Verdächtigen erhöhte sich damit auf sechs.Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich mittlerweile auf mögliche Helfer Abedis. Am Dienstag hatte die Polizei im Süden von Manchester einen ersten Verdächtigen festgenommen. Am Mittwoch wurden bei weiteren Razzien im Süden der Stadt drei weitere Verdächtige gefasst, ein fünfter Mann wurde in der nahegelegenen Stadt Wigan festgenommen. Welche Rolle die Verdächtigen gespielt haben könnten, blieb zunächst jedoch unklar.