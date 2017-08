Washington Immer wieder Schlagzeilen um Breitbart: Wer hinter dem US-Portal steckt und welche Strategie es hat

Trumps Chefstratege Steve Bannon ist zurückgetreten. Der frühere Vorstand von Breitbart-News kehrt zu dem rechten Nachrichtenportal zurück. Und spätestens seit Bannon ankündigte, Trumps Feinde nun noch effektiver bekämpfen zu wollen, geistert der Name Breitbart-News wieder weltweit durch die Medien. Der SÜDKURIER erklärt, was hinter dem Phänomen Breitbart steckt.

I want to thank Steve Bannon for his service. He came to the campaign during my run against Crooked Hillary Clinton - it was great! Thanks S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. August 2017

Nur noch ein halbes Jahr bis zum Start: Noch sei der amerikanische Online-Nachrichtenkanal Breitbart-News dabei, sich eine eigene Redaktion in Deutschland aufzubauen. Aber bereits im Verlauf der kommenden Monate solle der deutsche Ableger online gehen. Das erzählte Breitbart-Korrespondent Thomas William der „Zeit“ im März 2017.Deutsche Politiker und Medien nahmen die Nachricht zum Anlass, vor dem rechts ausgerichteten Internetportal zu warnen, dem amerikanische Medien einen entscheidenden Anteil an Donald Trumps Wahlsieg zuschreiben.Fünf Monate sind seither vergangen und die Frage drängt sich auf, was sich getan hat. Steht Breitbart wirklich vor der Eröffnung einer deutschen Nachrichtenzentrale? Und: Welche Gefahr geht von dem kontroversen Kanal tatsächlich aus?Wer sich dieser Tage durch die bildgewaltige, in schwarzem Design gehaltene Startseite von Breitbart klickt, stolpert über einen Text, in dem die Rettungsboote der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen als Taxiservice für Flüchtlinge bezeichnet werden. Ein weiterer Eintrag zeigt das strahlende Konterfei Donald Trumps. Der dazu gehörige Text informiert darüber, dass die Zustimmungswerte des amerikanischen Präsidenten um sechs Prozent gestiegen seien. Etwas weiter unten auf der Seite berichtet Breitbart, dass eine Mehrheit in Österreich Asylsuchender fordern würde, Witze gegen den Islam gesetzlich zu verbieten.Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" werden Meldungen wie diese von monatlich über 12 Millionen Nutzern gelesen. Über die Nachrichtenauswahl von breitbart.com sagt Chefredakteur Alex Marlow. „Wir haben nicht den Anspruch, über alles zu berichten. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Nachrichten, die von der Establishment-Presse ignoriert werden."Kritiker entgegnen, dass die Presse auch durchaus Grund hat, diese Nachrichten zu ignorieren - da sie mitunter schlichtweg erfunden sind. Ein Beispiel ist die Breitbart-Berichterstattung zur Dortmunder Silvesternacht: Ein Mob von 1000 Männern habe „Allahu Akbar“ gerufen, Polizisten angegriffen und die älteste Kirche Deutschlands in Brand gesteckt, berichtet Breitbart-News am 3. Januar 2017. Tatsächlich hatte eine Silvesterrakete die Reinoldikirche - übrigens nicht das älteste Gotteshaus Deutschlands - zufällig getroffen. Es habe in der besagten Nacht keine herausragenden Sachverhalte gegeben, lautete die überraschend unspektakuläre Zusammenfassung der Dortmunder Polizei.„Es ist die typische Masche von Breitbart-News: Erst eine reißerische Überschrift. Darunter ein scheinbar seriöser Artikel, der jedoch bewusst die Tatsachen verfälscht“, beschreibt Deutschlandfunk-Journalist Martin Ganslmeier die Vorgehensweise. „Ob wahr oder nicht wahr, das ist den Breitbart-Autoren nicht so wichtig. Hauptsache es erzeugt viele Klicks und Kommentare.“Diese Form von Berichterstattung war nicht immer Teil der Business-Idee. Gegründet von ihrem Namensgeber, dem 2012 verstorbenen Andrew Breitbart, spezialisiert sich die Nachrichtenseite anfangs darauf, bereits existierende Meldungen mit pro-israelischer Ausrichtung weiterzuverbreiten. Dass Breitbart-News dann damit beginnt, eigene Themen zu recherchieren, neue Mitarbeiter einstellt und erst innerhalb der USA und schließlich nach Israel und England expandiert, ist einem Mann zu verdanken, der zwischenzeitlich einen der einflussreichsten Posten der Welt inne hatte: Stephen K. Bannon.Bannon wächst in den Südstaaten auf. Er wird zunächst Marinesoldat, studiert anschließend an der Eliteuniversität Harvard und arbeitet als Banker an der Wall Street. Internationale Bekanntheit erreicht Steve Bannon aber aus anderem Grund: Als Berater und Chefstratege von Donald Trump gilt er als „Präsidenten-Flüsterer“ im Weißen Haus - bis er Mitte August 2017 gehen muss.Wie Joshua Green von der Wirtschaftszeitung „Bloomberg Businessweek“ in einer Fernseh-Dokumentation über Bannon berichtet, ist der Terroranschlag vom 11. September der Auslöser von Bannons politischem Engagement. „Die Anschläge haben seine Befürchtungen und Ängste bestätigt. Für Bannon befinden sich die USA seither in einem Krieg der Zivilisationen mit der islamischen Welt“, erklärt der Journalist.Bannon beteiligt sich daran zunächst mit seinen apokalyptisch anmutenden Dokumentarfilmen, die er ab Anfang der 2000er Jahre in Los Angeles produziert und in denen er vor der Bedrohung durch Muslime warnt. Allerdings hätten seine Filme nicht die von ihm erwünschte Durchschlagskraft gehabt, berichten Bannon-Kenner in der Dokumentation. Bannon sucht daraufhin den Kontakt zu anderen Konservativen in Hollywood und stößt auf Andrew Breitbart.Die beiden einigen sich darauf, so berichten es die großen amerikanischen Medien wie die New York Times, zusammenzuarbeiten und die Nachrichtenauswahl des Portals stärker auf populistisch-nationalistische Themen zuzuspitzen. Eine nicht unerhebliche Rolle spielt dabei, dass Bannon und der Hedgefonds-Manager Robert Mercer zusammenfinden, der dem Medienunternehmen eine Finanzspritze in Millionenhöhe ermöglicht.Eine Explosion in der Zahl seiner Leserschaft verzeichnet Breitbart-News 2015, als Donald Trump seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gibt. Die Zahl der Mitarbeiter wächst parallel mit den Zugriffszahlen. Rückblickend begründen ehemalige Breitbart-Redakteure das auch damit, dass sich der Nachrichtenkanal in dieser Zeit zunehmend zum Hofberichterstatter der Trump-Kampagne entwickelt. Schließlich tauscht Bannon seinen Vorstandsposten bei Breitbart gegen den eines offiziellen Wahlkampfberaters. Nachdem Trump im November 2016 der Wahlsieg gelingt, zieht der 63-Jährige mit ihm ins Weiße Haus ein. Derweil feiert sich Breitbart als Königsmacher, wie die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt. Das Unternehmen stellt erneut eine Reihe neuer Mitarbeiter ein. Offen spricht man über eine Expansion nach Deutschland und Frankreich.Doch der Siegeszug von Breitbart-News soll bald die ersten Dämpfer erhalten. Chefstratege Bannon verliert schon nach knapp drei Monaten im Weißen Haus seinen Sitz im Sicherheitsrat von Donald Trump. Die Umfragewerte des Präsidenten sinken - und gleichzeitig taucht auch Breitbart wieder in den US-Schlagzeilen auf: Die US-Presse, die das Weiße Haus seit Trumps Wahl besonders im Blickt hat, berichtet von sinkenden Nutzerzahlen auf Breitbart.com. Werbepartner ziehen sich demnach zurück und schließlich verliert Breitbart Anfang des Jahres mit dem Paradiesvogel Milo Yiannopoulos einen seiner populärsten Mitarbeiter.Dann folgt Mitte August der Rücktritt Steve Bannons als Berater und Strategiechefs des Präsidenten. Politkommentatoren in den USA vermuten, dass Trump seinen engen Berater opfert, um von eigenen, rassistisch anmutenden Äußerungen abzulenken.Nun ist Bannon zurück bei Breitbart und gibt sich kämpferischer denn je. "Sollte tatsächlich noch Verwirrung herrschen, möchte ich Sie gerne aufklären", schrieb Bannon in einer Pressemitteilung: "Ich verlasse das Weiße Haus, um für Trump in den Krieg zu ziehen - gegen seine Feinde in der Regierung, in den Medien und in der amerikanischen Industrie." Er gehe sogar davon aus, die Feinde des Präsidenten von seinem neuen alten Arbeitsplatz aus effektiver bekämpfen zu können als aus dem Weißen Haus. Was den 63-Jährigen dabei so zuversichtlich stimmt, ist allerdings noch unklar: Die „Süddeutsche Zeitung“ geht davon aus, dass die Nutzerzahlen von Breitbart-News mittlerweile nur noch etwas mehr als halb so hoch sind, wie zur Zeit von Trumps Wahlerfolg. Und auch um die Breitbart-Expansion nach Deutschland und Frankreich ist es erstaunlich still geworden. „Alles heiße Luft“, lautet die schlichte Einschätzung des US-Politmagazins „Politico“.Aber dennoch sorgt der Nachrichtenkanal immer noch für Aufsehen. Zuletzt wieder, als der britische Ableger von Breitbart-News fälschlicherweise ein Bild von Fußballnationalspieler Lukas Podolski auf einem Jetski verwendete, um eine Meldung über Schleuserbanden zu illustrieren. Ein groteskes Beispiel, das einmal mehr beweist: Wenn in diesem Fall auch unintendiert, Breitbart-News schafft es nach wie vor problemlos, für weltweite Schlagzeilen zu sorgen.