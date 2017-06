vor 35 Minuten AFP Washington "Ich brauche Loyalität, ich erwarte Loyalität" - Auszug der wichtigsten Passagen aus Comeys Protokollen

In einer schriftlichen Stellungnahme hat der entlassene FBI-Direktor James Comey mehrere schwierige Gespräche mit US-Präsident Donald Trump geschildert. Es folgt ein Auszug der wichtigsten Passagen: