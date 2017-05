Düsseldorf Hannelore Kraft: Kümmerin ohne Kanzleramtsambitionen

Ins Kanzleramt will sie nicht. In Nordrhein-Westfalen hat es die Straßenbahnertochter Hannelore Kraft aber bis zur Ministerpräsidentin gebracht. Sie gilt als Kümmerin mit Antenne für die kleinen Leute.

Für Hannelore Kraft ist es eine neue Erfahrung: Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin muss Wahlkampf aus der Defensive führen. 2010 nahm die SPD-Politikerin als Angreiferin Jürgen Rüttgers (CDU) den Posten des Regierungschefs ab. 2012 hatte sie leichtes Spiel gegen eine CDU, die mehr mit den Fehlern ihres ungeliebten Spitzenkandidaten Norbert Röttgen beschäftigt war als mit dem politischen Gegner.

Doch 2017 ist die Lage für Kraft völlig anders. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet ist der 55-Jährige dicht auf den Fersen. Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten würde Kraft den CDU-Mann laut Meinungsumfrage aus der vergangenen Woche zwar mit 49 zu 28 Prozent klar abhängen. Aber das ist zugleich ihr schlechtester Wert in dieser Legislaturperiode. Die Verteidigung des Chefsesels in der Staatskanzlei ist spätestens nach der SPD-Niederlage in Schleswig-Holstein kein Selbstläufer.

Die Tochter eines Straßenbahners und einer Schaffnerin („Wir sind von unserer ganzen Geschichte her eine wirkliche Ruhrgebiets-Familie.“) wird im Jahr 2000 erstmals in den Düsseldorfer Landtag gewählt. Schon ein knappes Jahr später beginnt die Diplom-Ökonomin eine Blitzkarriere, die sie durch viele Ämter in der NRW-Regierung wie in der Landes- und Bundespartei führt.

Als Rot-Grün 2005 in NRW abgewählt wird, kommt für Kraft eine entscheidende Bewährungsprobe: Als neue Chefin des stärksten SPD-Landesverbands und der Landtagsfraktion führt sie ihre deprimierte Partei engagiert durch die ungewohnte Oppositionsaufgabe. Nach der Wahl 2010 wagt sie das Experiment Minderheitsregierung und profiliert sich im Spiel mit wechselnden Mehrheiten. Seit der vorgezogenen Wahl 2012 regiert Nordrhein-Westfalens erste Ministerpräsidentin mit einer komfortablen rot-grünen Mehrheit.

Ihre Kritiker werfen Kraft vor, zu wenig Biss zu zeigen, um NRW im Ländervergleich besser zu positionieren. Als sie Ende 2013 einer möglichen Kanzlerkandidatur für die SPD eine klare Absage erteilt („nie, nie“), erntet die SPD-Vizevorsitzende viel Kopfschütteln. Später hagelt es Negativ-Schlagzeilen: „Des Kümmerns müde“ (Der Spiegel), „Sie will: nichts“ (Die Zeit), „Die Kraftlose“ (Bild).

Im Wahlkampf lebt Kraft sichtbar auf. Zugang zu Menschen findet die Mülheimerin mit dem unverkennbaren Ruhrpott-Dialekt leicht. In den Kampagnen 2010 und 2012 hat sie damit den Kopfmenschen Rüttgers und Röttgen einiges voraus – gegen den jovialen Rheinländer Laschet aber nicht mehr so deutlich.

Eisern bewahrt sich die verheiratete Mutter eines erwachsenen Sohnes in ihrer Großfamilie („Mein Vater hatte acht Geschwister und irgendwann habe ich mal 36 Cousins und Cousinen gezählt.“) einen Rest Privatleben, spielt Doppelkopf und fiebert mit Borussia Mönchengladbach. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie einmal: „Ich mache mit Leidenschaft Politik, aber ich agiere nicht wie ein Roboter.“