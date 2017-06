Paris Hammer-Angreifer von Paris rief: Das ist für Syrien!

Der Hammerangriff auf einen Polizisten vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame geht offenbar auf das Konto eines Islamisten. Frankreichs Innenminister Gérard Collomb sagte am Dienstagabend, der Angreifer habe bei der Tat gerufen: „Das ist für Syrien!“

Besucher waren zunächst festgehalten in Kathedrale

Zeuge hörte laute Schreie

Notre-Dame in Paris



Auf der Seine-Insel Île de la Cité im Herzen von Paris gelegen, ist die Kathedrale Notre-Dame eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt - und ein Touristenmagnet. Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1163 zurück, als der Bau unter Bischof Maurice de Sully begann. Fast 200 Jahre vergingen bis zu seiner Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch. Das 1793 von Frankreichs Revolutionären geplünderte und verwüstete gotische Meisterwerk wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Grund auf restauriert. Es zählt seit 1979 zum Weltkulturerbe der Unesco und ist Attraktion für Millionen Touristen aus aller Welt. Mit seinem 1831 erschienenen historischen Roman „Der Glöckner von Notre-Dame“ verewigte Victor Hugo die Kathedrale in der Literatur.

Von Seiten der Ermittler hieß es, der Mann habe sich zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Collomb sagte weiter, der Täter sei nach eigenen Angaben ein Student aus Algerien. Seine Papiere würden nun überprüft. Der Angreifer habe neben dem Hammer zudem noch Küchenmesser bei sich geführt, fügte Collomb hinzu.Der Mann war vor der Kathedrale durch Polizeischüsse verletzt worden, nachdem er versucht hatte, einen Beamten mit einem Hammer anzugreifen. Er sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Lage vor der Kathedrale sei wieder unter Kontrolle.Die nach dem Angriff auf einen Polizisten zunächst in der Pariser Kathedrale Notre-Dame festgehaltenen Besucher können das Gotteshaus nach und nach wieder verlassen. Jeder werde von der Polizei durchsucht, sagte die Sprecherin der Diözese Paris, Karine Dalle, am Dienstag dem Sender BFMTV. Alles laufe ruhig ab. Dalle hatte zuvor von etwa 900 Menschen gesprochen, die zunächst aus Sicherheitsgründen in der Kirche bleiben mussten.Die Sicherheitskräfte erklärten, der mit dem Hammer bewaffnete Angreifer sei auf den Polizisten losgegangen und habe ihn leicht verletzt. Dieser habe den Angreifer mit seiner Dienstwaffe angeschossen und ihn verletzt. Die Polizei riegelte den Vorplatz von Notre-Dame ab und rief die Bürger auf, dem Gebiet fernzubleiben.Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe laute Schreie gehört. Dann seien zwei Schüsse gefallen. Er habe den verletzten Angreifer auf dem Vorplatz der Kathedrale liegen sehen. "Überall war Blut", sagte der Zeuge. "Die Menschen sind in Panik geraten." Die Polizeipräfektur von Paris erklärte, die Sicherheitskräfte hätten die Situation unter Kontrolle. Der verletzte Angreifer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht.Der Vorfall ereignete sich drei Tage nach dem Anschlag im Londoner Zentrum mit sieben Toten und 48 Verletzten. Im April hatte zudem ein Angreifer auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées einen Polizisten getötet und drei weitere Menschen mit Schüssen verletzt.In Frankreich gilt weiterhin der Ausnahmezustand, die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv erhöht. Seit Anfang 2015 wurden bei einer Serie islamistischer Anschläge insgesamt 239 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt. Die Kathedrale Notre-Dame ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen in Paris. Sie wird jedes Jahr von rund 13 Millionen Menschen besucht.