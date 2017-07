Politik Hamburg, Berlin, Hambacher Forst: Szeneviertel und Baumwipfel dienen als Zentren linken Widerstands

Bei den Protesten während des G20-Gipfels ist die linksextreme Szene durch Gewalttaten aufgefallen. Nicht nur in Hamburg kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Autonomen. Das sind die Zentren der Szene in Deutschland. Ein Überblick.

Die Ausschreitungen in der Hamburger Innenstadt während des G20-Gipfels haben den Extremismus und die Gewaltbereitschaft von Teilen der linken Szene aufgezeigt. Die Aktivisten links des parlamentarischen Parteienspektrums sind untereinander vernetzt, aber in ihren Ansichten und Aktionsformen breit gefächert. Als Zentren der linksextremen Szene Deutschlands gelten die Rote Flora in Hamburg, die Rigaer Straße 94 in Berlin und der Hambacher Forst bei Köln. Ein Überblick:



Zwischen Tanzklub und Militantentreff: Die rote Flora in Hamburgs Schanzenviertel

Berlins rote Hochburg: Die Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße 94

Mit Baumhäusern gegen Großkonzerne: Immer mehr Linke beteiligen sich an Protest im Hambacher Forst

Insbesondere die Unionsparteien und die AfD fordern die Räumung der Roten Flora und der Rigaer Straße. Fast 30 Jahre ist es her, dass das 1855 eingeweihte Konzerthaus in Hamburgs angesagtem Schanzenviertel besetzt und zum linken Kulturzentrum erklärt wurde. Die bröckelnde, bunt beschmierte Fassade sticht zwischen den sanierten Altbauten heraus. In der Roten Flora finden öffentliche Konzerte und Partys, aber auch politische Veranstaltungen statt. Von dort aus wurde die Demonstration "G20 - Welcome to Hell" organisiert. Auseinandersetzungen zwischen Polizei und vermummten Kundgebungsteilnehmern führten gleich zum Auftakt des Gipfels zu einer Eskalation. Vor allem konservativen Stadtregierungen war das Kulturzentrum stets ein Dorn im Auge.Doch getragen von den Sympathien vieler Hamburger bekämpften die Unterstützer der Roten Flora alle Überlegungen zur Räumung und Sanierung des Hauses erfolgreich. Im Jahr 2014 zwang der rot-grüne Senat den letzten Eigentümer zum Verkauf und übergab die Immobilie treuhänderisch der Lawaetz-Stiftung. Seitdem galt der Streit als befriedet. Doch nach Einschätzung des Hamburger Verfassungsschutzes dient die Rote Flora weiter als "wichtigster Treffort" von Hamburgs autonomer Szene. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht zählt in Hamburg 650 "gewaltorientierte Linksextremisten". Hierbei handelt es sich um Menschen, die entweder jedwede gesellschaftliche Organisationsform ablehnen oder zumindest jede Form von Kapitalismus und Nationalstaat.Auch Berlins rote Hochburg, die sogenannte Rigaer 94, liegt in einer inzwischen schicken Gegend im Ausgehbezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Der weniger poetische Name des Hauses steht für die Adresse des typischen Berliner Altbaus mit Innenhof, in dem sich frühere Besetzer mit normalen Mietern mischen. Der öffentlich nicht bekannte Besitzer bevorzugt mutmaßlich eine Aufwertung der Immobilie samt anschließender Neuvermietung. Seit Jahren tobt deswegen ein Streit vor Gericht und auf der Straße, in dessen Mittelpunkt die so genannte Kadterschmiede steht - ein Veranstaltungsraum der autonomen Szene im Erdgeschoss.Von den mehr als 360 linken Gewaltdelikten im Jahr 2015 schreibt der Berliner Verfassungsschutz einen erheblichen Anteil dem Umfeld der Rigaer 94 zu. Sympathisanten und Bewohner kämpfen demnach für einen "autonomen Freiraum". Polizei und Senat verstehen das als Forderung nach einem rechtsfreien Raum, den sie nicht dulden wollen. Doch eine Räumung des Hauses stünde rechtlich auf wackligen Füßen. Mit seinem rechtlich nicht gedeckten Vorgehen gegen die Kadterschmiede holte sich zuletzt im Jahr 2016 der ehemalige Innensenator Frank Henkel (CDU) eine Abfuhr vor Gericht.Ein weiterer Ort ständiger Auseinandersetzungen zwischen Polizei und linken Aktivisten ist der Hambacher Forst zwischen Aachen und Köln. Seit 1978 rodete der Energiekonzern RWE nach Angaben von Aktivisten legal fast 90 Prozent der einst 5500 Hektar großen Waldfläche. Linke und Umweltschützer wollen die Überbleibsel retten. Sie betrachten den Kampf als symbolisch für den weltweiten Raubbau an der Natur. 2012 begannen die Aktivisten damit, die Bäume zu besetzen. Es wurde Protestcamps errichtet, Bahngleise besetzt und versucht, den RWE-Betriebsablauf zu stören. Es gab zahlreiche Festnahmen und allein im Jahr 2015 fast 700 Straftaten im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst. Meist handelt es sich um kleine Vergehen, doch der Verfassungsschutz warnt vor einer zunehmenden Beteiligung der autonomen Szene.